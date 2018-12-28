Цены на нефть растут 28 декабря, Brent торгуется у $52,8 за баррель

Нефтяной рынок поднимается в пятницу после снижения накануне, демонстрируя сохранение ставшей привычной в последнее время волатильности.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:46 EET поднялся на $0,968 (1,3%) - до 52,84 доллара за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на $0,92 (2,13%) - до 45,56 доллара за баррель.

В четверг Brent подешевела более чем на 4%, WTI - более чем на 3% на данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,9 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в пятницу, и аналитики в среднем рассчитывают на снижение на 2,9 млн баррелей.

"Волатильность в конце года наблюдалась и прежде, и сейчас мы не хотим торопиться с суждениями о резких изменениях цен в последние несколько дней", - говорится в отчете консалтинговой компании JBC Energy.