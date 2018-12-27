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Крупные операторы 27 декабря снизили цены на автогаз на 20-40 коп
15:31 27.12.2018 |
Автогаз за сутки в среднем подешевел в стране на 16 коп. и стоит 13,60 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.
ОККО и WOG уступили 20 коп. до 13,79 грн/л и 13,77 грн/л. «Авиас», «Укрнафта», AMIC, Shell, SUN OIL и Mango снизили цены на 13-39 коп.
На розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения. Такое мнение выразил аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн.
«Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом - на стеле», - считает А. Куюн.
Операторы рынка отмечают, что из-за погодных условий снижение цен замедлится. В частности, в большинстве районов Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областей из-за снегопадов затруднено движение газовозов, что привело к дефициту ресурса на заправках.
«В нормальных условиях мы ожидали бы снижения на 60-70 коп. до Нового года, однако дороги заметены и мы вынуждены прекратить реализацию автогаза на нескольких заправках. На других ожидаем снижение на 20-30 коп.», - сказал коммерческий директор ТД «Автотранс Ойл» Максим Бережной.
С конца ноября цена автогаза в рознице снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября. В опте он подешевел на 9 960 грн/т или 36%.
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,79
|
-0,20
|
WOG
|
13,77
|
-0,20
|
Авиас
|
13,50
|
-0,24
|
Укрнафта
|
13,39
|
-0,19
|
AMIC
|
13,46
|
-0,39
|
Shell
|
13,75
|
-0,23
|
SOCAR
|
14,22
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,67
|
0,00
|
Glusco
|
13,40
|
0,00
|
Автотранс
|
13,68
|
0,00
|
KLO
|
13,89
|
0,00
|
UPG
|
13,50
|
0,00
|
Параллель
|
13,92
|
0,00
|
Надежда
|
14,17
|
0,00
|
Chipo
|
13,82
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,20
|
0,00
|
Luxwen
|
13,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,36
|
-0,23
|
Mango
|
12,98
|
-0,13
|
Укргаздобыча
|
13,00
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,60
|
-0,16
|
|
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