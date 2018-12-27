Крупные операторы 27 декабря снизили цены на автогаз на 20-40 коп

Автогаз за сутки в среднем подешевел в стране на 16 коп. и стоит 13,60 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

ОККО и WOG уступили 20 коп. до 13,79 грн/л и 13,77 грн/л. «Авиас», «Укрнафта», AMIC, Shell, SUN OIL и Mango снизили цены на 13-39 коп.

На розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения. Такое мнение выразил аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн.

«Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом - на стеле», - считает А. Куюн.

Операторы рынка отмечают, что из-за погодных условий снижение цен замедлится. В частности, в большинстве районов Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областей из-за снегопадов затруднено движение газовозов, что привело к дефициту ресурса на заправках.

«В нормальных условиях мы ожидали бы снижения на 60-70 коп. до Нового года, однако дороги заметены и мы вынуждены прекратить реализацию автогаза на нескольких заправках. На других ожидаем снижение на 20-30 коп.», - сказал коммерческий директор ТД «Автотранс Ойл» Максим Бережной.

С конца ноября цена автогаза в рознице снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября. В опте он подешевел на 9 960 грн/т или 36%.