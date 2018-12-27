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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Оптовые цены на СУГ украинских производителей за неделю снизились на 6%

07:57 27.12.2018 |

Нефть и безнин

 

Стоимость сжиженного газа «Полтавской газонефтяной компании» и Geo Alliance («Природные ресурсы») подешевели до 15 240-15 500 грн/т, сообщили enkorr участники торгов.

ПГНК продала 329 т ресурса по 15 500 грн/т (-1 000 грн/т к торгам недельной давности). Geo Alliance продала по 15 240 грн/т (-1 200 грн/т).

Площадка SmartTender, на которой проводятся торги производителя, не позволяет отследить конечный объем реализации и цены всех победителей. Известно, что Geo Alliance выставила 660 т ресурса.

Как сообщал enkorr, цены сжиженного газа на торгах украинских производителей снижаются с середины октября в ответ на обвал импортных котировок. По информации трейдеров, со второй декады декабря котировка СУГ на белорусско-польской границе перешла в рост, прибавив около $40-50/т по сравнению с началом месяца.

Справка enkorr

ПГНК владеет заводом по производству сжиженного газа в с. Соколова Балка (Новосанжарский р-н, Полтавская обл.). Он был построен в 2011 г. и стал первой установкой СУГ среди частных добытчиков. В течение 2015-2017 гг. компания ежегодно производит около 10 тыс. т СУГ.

«Природные ресурсы» (Geo Alliance) начала производство СПБТ на своем предприятии в с. Луценки Лохвицкого района Полтавской области в ноябре 2016 г. и является крупнейшим частным производителем СУГ по результатам 2017 г. (15 тыс. т).
По материалам: EnKorr
 

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