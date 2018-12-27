Цены на нефть 27 декабря корректируются вниз после скачка на 8-9%

Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно снижаются в рамках коррекции после резкого роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.23 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,72% - до 54,89 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,54% - до 46,36 доллара за баррель. Днем ранее нефть Brent подорожала на 9%, WTI - на 8%.

Поддержку нефтяным ценам в среду оказало ралли на фондовых рынках. Так, индексы США завершили торги среды ростом на 5-6% после падения на 2,2-2,9% в понедельник, во вторник американские рынки были закрыты на рождественские праздники.

Трейдеры отреагировали и на заявления министра энергетики России Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в течение первого полугодия 2019 года в результате сделки ОПЕК+ и традиционного роста спроса в летний период.

Несмотря на рост предыдущего дня, нефтяные цены остаются низкими, отмечает сырьевой аналитик Samsung Securities в Сеуле Сим Хе-джин (Shim Hye-jin), слова которого приводит агентство Рейтер. Стоимость нефти Brent и WTI остается у минимумов с прошлого года.

В пятницу инвесторы ожидают данные по запасам и добыче нефти в США за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют снижение коммерческих запасов в стране на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 438,8 миллиона баррелей.