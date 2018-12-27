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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средняя цена крупнооптовых партий дизельного топлива с 18 по 26 декабря подешевело на 1 100 грн, до 25 110 грн

18:33 26.12.2018 |

Нефть и безнин

 

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга оптового рынка «Консалтинговой группы А-95».

Основной причиной удешевления ресурса стало снижение нефтяных котировок, что, в свою очередь, повлекло удешевление топлива на европейском рынке. Так, средняя котировка ДТ в декабре по сравнению с котировкой ноября снизилась на $80/т., до $550/т. За этот же период котировка бензина в Европе снизилась на $71/т., до $485 /т.

По данным мониторинга «А-95», 26 декабря в Новоград-Волынском минимальное предложение по ДТ составляло 25 000 грн/т, а максимальное - 25 200 грн/т. В Коростене мозырский продукт предлагался по 25 100-25 200 грн/т. В то же время, «Укргаздобыча» предлагала дизтопливо производства Шебелинского ГПЗ по 26 200-26 300 грн/т, «Укртатнафта» - по 27 600 грн/т.

На рынке бензинов также продолжается тенденция снижения цен. Бензин марки А-92 за неделю подешевел на 700 грн/т, до 27 350 грн/т. Белорусский А-92 сегодня выставляли ЗНГК и «Марсел Энерджи» по 28 400-28 700 грн/т. Шебелинский продукт у «НК Вест Ойл», «Газтрон» и «НП-Трейдинг» торговались в диапазоне 26 300-26 500 грн/т. «Укртатнафта» держит цену на уровне 28 700 грн/т.

Средняя крупнооптовая ценя бензина марки «А-95» подешевела до 28 900 грн/т (-350 грн/т). Мозырской «пятеркой» торговали ЗНГК в Василькове (Киевская обл.) и «Марсел Энерджи» в Коростене по 29 900 грн/т и 30 200 грн/т, соответственно. «Укртатнафта» предлагала свой ресурс по 28 900 грн/т. По такой же цене «НП-Трейдинг» торговала шебелинским продуктом.
По материалам: EnKorr
 

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