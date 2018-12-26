Финансовые новости
- |
- 26.12.18
- |
- 10:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть 26 декабря колеблются после обвала понедельника
07:58 26.12.2018 |
Мировые цены на нефть в среду утром не показывают единой динамики после обвала в понедельник на 6% на фоне волатильности фондовых рынков, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 6.55 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,1% - до 50,72 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,52% - до 42,75 доллара за баррель. Во вторник торги фьючерсами на нефть были закрыты в связи с празднованием Рождества.
В понедельник стоимость нефти обеих марок рухнула примерно на 6% на фоне обвала фондовых рынков. Американские индексы упали на 2,2-2,9% из-за бюджетного кризиса в США.
Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Камнем преткновения является требование президента США Дональда Трампа выделить 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы в конгрессе отказываются согласовать выделение этих средств.
Во вторник Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены.
В связи с рождественскими праздниками во вторник биржи США и Европы были закрыты. Американские рынки откроются в среду, а европейские - в четверг. В связи с праздниками объем торгов на нефтяном рынке невысок.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война за цифры: Как БПП и «Батькивщина» воюют за ОТО
|Голодные чистки. Почему поиск Пушилиным козлов отпущения закончится провалом
|РФ добавила в список санкций Укрэксимбанк, СГ «ТАС», «Центрэнерго», «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт»
|Moody's повысило суверенный рейтинг Украины до «Саа1»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банки Уолл-стрит резко снизили прогнозы нефтяных цен на 2019г - опрос WSJ
|Украина использовала 2,8 млрд куб. м газа из ПХГ с начала отбора газа
|Попадут ли под санкции мобильщики. Интервью с главой НКРСИ
|В ГФС объяснили причину задержек в оформлении «евроблях»
|Цены на нефть 26 декабря колеблются после обвала понедельника
|РФ добавила в список санкций Укрэксимбанк, СГ «ТАС», «Центрэнерго», «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт»
Это интересно
|Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными
|В Швейцарии в следующем году начнут строить линию Hyperloop, в которой капсулы смогут перемещаться со скоростью 900 км/ч
|Илон Маск представил первый туннель The Boring Company
|Lincoln Continental получил «суицидальные» двери
|Lenovo Z5 Pro GT: первый в мире смартфон с чипом Snapdragon 855 и 12 Гбайт ОЗУ
|Дебют смартфона Lenovo Z5s: тройная камера и экран Full HD+ с вырезом
|IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка