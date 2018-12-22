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Цены на автогаз продолжают ползти вниз 22 декабря
12:51 22.12.2018 |
Средняя розничная цена сжиженного газа за сутки снизилась на 7 коп. и составляет 13,81 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.
В сети «Приват» газ подешевел на 12 коп. - до 13, 74 грн/л в «Авиас» и 13,58 грн/л в «Укрнафте».
На 9-42 коп. цены снизили также SOCAR, «БРСМ-Нафта» и Glusco, «Параллель», «Татнефть-АЗС-Украина», «Фактор», «Нефтек» и Mango.
Напомним, в пятницу, 21 декабря, ОККО и WOG приблизились к 14 грн, уступив 25 и 24 коп./л соответственно. В сети «Приват» СУГ подешевел на 21-28 коп. и стоит теперь меньше 14 грн.
С конца ноября цена автогаза в рознице снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября. В опте он подешевел на 9 960 грн/т или 36%.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 22 декабря, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
14,05
|
0,00
|
WOG
|
14,03
|
0,00
|
Авиас
|
13,74
|
-0,12
|
Укрнафта
|
13,58
|
-0,12
|
AMIC
|
13,91
|
-0,01
|
Shell
|
14,00
|
0,00
|
SOCAR
|
14,22
|
-0,34
|
БРСМ-Нафта
|
13,73
|
-0,13
|
Glusco
|
13,40
|
-0,30
|
Автотранс
|
13,73
|
0,00
|
KLO
|
14,09
|
0,00
|
UPG
|
13,70
|
0,00
|
Параллель
|
13,92
|
-0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,35
|
-0,42
|
Chipo
|
14,02
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,30
|
0,00
|
Фактор
|
13,20
|
-0,20
|
Нефтек
|
13,79
|
-0,20
|
Mango
|
13,33
|
-0,09
|
Укргаздобыча
|
13,00
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,81
|
-0,07
|
|
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