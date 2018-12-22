Цены на автогаз продолжают ползти вниз 22 декабря

Средняя розничная цена сжиженного газа за сутки снизилась на 7 коп. и составляет 13,81 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

В сети «Приват» газ подешевел на 12 коп. - до 13, 74 грн/л в «Авиас» и 13,58 грн/л в «Укрнафте».

На 9-42 коп. цены снизили также SOCAR, «БРСМ-Нафта» и Glusco, «Параллель», «Татнефть-АЗС-Украина», «Фактор», «Нефтек» и Mango.

Напомним, в пятницу, 21 декабря, ОККО и WOG приблизились к 14 грн, уступив 25 и 24 коп./л соответственно. В сети «Приват» СУГ подешевел на 21-28 коп. и стоит теперь меньше 14 грн.

С конца ноября цена автогаза в рознице снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября. В опте он подешевел на 9 960 грн/т или 36%.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 22 декабря, грн/л: