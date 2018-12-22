Бензины и дизтопливо дешевеют в регионах 22 декабря

С 21 на 22 декабря розничные цены продолжили снижаться, преимущественно в региональных сетях АЗС. Средние цены по стране опустились на 2 коп./л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

Днепропетровская сеть SKY опустила цены на бензины и дизельное топливо на 1 грн/л. На столько же подешевело топливо и в николаевской сети «Кворум».

Представленная в Одесской области сеть «Катрал» снизила цены на все топливо на 10 коп./л. Все виды топлива подешевели на 84-90 коп./л на станциях полтавской «Татнефть-АЗС-Украина».

В сети «БРСМ-Нафта» дизельное топливо 10 коп./л, на станциях «Автотранс» - на 30 коп./л, «Фактор» снизила цены ДТ на 50 коп./л.

Бензины начали дешеветь с 1 ноября и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. ДТ за период падения с 13 ноября подешевело почти на 3 грн/л.

Напомним, 18 декабря стоимость бензина в сетях ОККО и WOG была снижена на 1 грн/л, дизтопливо подешевело на 50 коп./л. Вслед за крупными премиальными сетями цены на 1 грн/л опустила сеть АЗС группы «Приват». Таким образом, разрыв между «Приватом» и премиальными сетями вернулся до уровня 2 грн/л.

Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 22/21 декабря, грн/л: