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Бензины и дизтопливо дешевеют в регионах 22 декабря
12:48 22.12.2018 |
С 21 на 22 декабря розничные цены продолжили снижаться, преимущественно в региональных сетях АЗС. Средние цены по стране опустились на 2 коп./л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.
Днепропетровская сеть SKY опустила цены на бензины и дизельное топливо на 1 грн/л. На столько же подешевело топливо и в николаевской сети «Кворум».
Представленная в Одесской области сеть «Катрал» снизила цены на все топливо на 10 коп./л. Все виды топлива подешевели на 84-90 коп./л на станциях полтавской «Татнефть-АЗС-Украина».
В сети «БРСМ-Нафта» дизельное топливо 10 коп./л, на станциях «Автотранс» - на 30 коп./л, «Фактор» снизила цены ДТ на 50 коп./л.
Бензины начали дешеветь с 1 ноября и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. ДТ за период падения с 13 ноября подешевело почти на 3 грн/л.
Напомним, 18 декабря стоимость бензина в сетях ОККО и WOG была снижена на 1 грн/л, дизтопливо подешевело на 50 коп./л. Вслед за крупными премиальными сетями цены на 1 грн/л опустила сеть АЗС группы «Приват». Таким образом, разрыв между «Приватом» и премиальными сетями вернулся до уровня 2 грн/л.
Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 22/21 декабря, грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
Shell
|
28,50
|
0,00
|
30,25
|
0,00
|
32,75
|
0,00
|
30,06
|
0,00
|
SOCAR
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,94
|
0,00
|
27,94
|
0,00
|
29,14
|
0,00
|
27,33
|
-0,10
|
Glusco
|
28,75
|
0,00
|
29,75
|
0,00
|
30,75
|
0,00
|
29,75
|
0,00
|
Автотранс
|
28,28
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
29,58
|
-0,30
|
KLO
|
28,99
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
30,39
|
0,00
|
30,19
|
0,00
|
UPG
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
30,70
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
Параллель
|
28,16
|
0,00
|
30,46
|
0,00
|
x
|
x
|
30,46
|
0,00
|
SKY
|
27,80
|
-1,00
|
28,50
|
-1,00
|
30,00
|
-1,00
|
28,20
|
-1,00
|
Chipo
|
27,94
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
31,29
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
28,08
|
-0,90
|
29,10
|
-0,90
|
x
|
x
|
29,10
|
-0,84
|
Катрал
|
27,57
|
-0,10
|
28,87
|
-0,10
|
28,89
|
-0,10
|
28,57
|
-0,10
|
Кворум
|
27,90
|
-1,00
|
29,30
|
-1,00
|
x
|
x
|
28,60
|
-1,00
|
Фактор
|
27,30
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
x
|
x
|
26,20
|
-0,50
|
Укргаздобыча
|
26,79
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
x
|
x
|
27,50
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,50
|
-0,02
|
29,58
|
-0,02
|
30,64
|
0,00
|
29,50
|
-0,02
|
|
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