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За месяц СУГ в рознице подешевел на 2,5 грн/л
15:01 21.12.2018 |
Средняя розничная цена автогаза с конца ноября снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.
Стоимость СУГ 21 ноября составляла 16,29 грн/л и снизилась за месяц до 13,89 грн/л.
В пятницу, 21 декабря, ОККО и WOG приблизились к 14 грн, уступив 25 и 24 коп./л соответственно. В сети «Приват» СУГ подешевел на 21-28 коп. и стоит теперь меньше 14 грн. Также на 9-30 коп./л цены снизили AMIC, Shell, «Автотранс», KLO, «Род-Ник», Luxwen, SUN OIL и Mango.
Напомним, в начале недели трейдеры прогнозировали снижение в рознице до 13 грн/л с учетом программ лояльности в связи.
Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября. С конца октября СУГ в опте подешевел на 9 960 грн/т или 36%.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 21 декабря, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
14,05
|
-0,25
|
WOG
|
14,03
|
-0,24
|
Авиас
|
13,86
|
-0,28
|
Укрнафта
|
13,70
|
-0,21
|
AMIC
|
13,91
|
-0,22
|
Shell
|
14,00
|
-0,18
|
SOCAR
|
14,56
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,85
|
0,00
|
Glusco
|
13,70
|
0,00
|
Автотранс
|
13,73
|
-0,10
|
KLO
|
14,09
|
-0,20
|
UPG
|
13,70
|
0,00
|
Параллель
|
14,12
|
0,00
|
Надежда
|
14,17
|
0,00
|
Chipo
|
14,02
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,30
|
-0,30
|
Luxwen
|
13,69
|
-0,30
|
SUN OIL
|
13,59
|
-0,28
|
Mango
|
13,42
|
-0,09
|
Укргаздобыча
|
13,00
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,89
|
-0,17
|
|
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