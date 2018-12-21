За месяц СУГ в рознице подешевел на 2,5 грн/л

Средняя розничная цена автогаза с конца ноября снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

Стоимость СУГ 21 ноября составляла 16,29 грн/л и снизилась за месяц до 13,89 грн/л.

В пятницу, 21 декабря, ОККО и WOG приблизились к 14 грн, уступив 25 и 24 коп./л соответственно. В сети «Приват» СУГ подешевел на 21-28 коп. и стоит теперь меньше 14 грн. Также на 9-30 коп./л цены снизили AMIC, Shell, «Автотранс», KLO, «Род-Ник», Luxwen, SUN OIL и Mango.

Напомним, в начале недели трейдеры прогнозировали снижение в рознице до 13 грн/л с учетом программ лояльности в связи.

Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября. С конца октября СУГ в опте подешевел на 9 960 грн/т или 36%.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 21 декабря, грн/л: