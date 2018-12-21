Цены на бензины и дизтопливо снизились 21 декабря в крупных сетях до уровня трехмесячной давности

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

Cредние цены бензинов и ДТ по Украине 21 декабря опустились ниже 30 грн/л. В частности, А-92 стоит 28,52 грн/л, А-95 - 29,60 грн/л и ДТ - 29,52 грн/л.

Shell и SUN OIL снизили цены на все виды топлива на 58-90 коп./л и 60 коп./л соответственно. Бензины в AMIC и SOCAR подешевели на 50 коп./л. Стоимость ДТ и А-95+ снизилась в «Параллели».

Больше гривны уступили такие сети, как «Рур Групп», Luxwen и «Укр-Петроль».

Бензины начали дешеветь с 1 ноября и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. ДТ за период падения с 13 ноября подешевело почти на 3 грн/л.

Напомним, 18 декабря стоимость бензина в сетях ОККО и WOG была снижена на 1 грн/л, дизтопливо подешевело на 50 коп./л. Вслед за крупными премиальными сетями цены на 1 грн/л опустила сеть АЗС группы «Приват». Таким образом, разрыв между «Приватом» и премиальными сетями вернулся до уровня 2 грн/л.