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Цены на бензины и дизтопливо снизились 21 декабря в крупных сетях до уровня трехмесячной давности
12:24 21.12.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.
Cредние цены бензинов и ДТ по Украине 21 декабря опустились ниже 30 грн/л. В частности, А-92 стоит 28,52 грн/л, А-95 - 29,60 грн/л и ДТ - 29,52 грн/л.
Shell и SUN OIL снизили цены на все виды топлива на 58-90 коп./л и 60 коп./л соответственно. Бензины в AMIC и SOCAR подешевели на 50 коп./л. Стоимость ДТ и А-95+ снизилась в «Параллели».
Больше гривны уступили такие сети, как «Рур Групп», Luxwen и «Укр-Петроль».
Бензины начали дешеветь с 1 ноября и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. ДТ за период падения с 13 ноября подешевело почти на 3 грн/л.
Напомним, 18 декабря стоимость бензина в сетях ОККО и WOG была снижена на 1 грн/л, дизтопливо подешевело на 50 коп./л. Вслед за крупными премиальными сетями цены на 1 грн/л опустила сеть АЗС группы «Приват». Таким образом, разрыв между «Приватом» и премиальными сетями вернулся до уровня 2 грн/л.
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,49
|
-0,50
|
29,49
|
-0,50
|
30,49
|
-0,50
|
29,29
|
0,00
|
Shell
|
28,50
|
-0,90
|
30,25
|
-0,88
|
32,75
|
-0,88
|
30,06
|
-0,58
|
SOCAR
|
29,99
|
-0,50
|
30,99
|
-0,50
|
31,99
|
-0,50
|
31,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,94
|
0,00
|
27,94
|
0,00
|
29,14
|
0,00
|
27,43
|
0,00
|
Glusco
|
28,75
|
0,00
|
29,75
|
0,00
|
30,75
|
0,00
|
29,75
|
0,00
|
Автотранс
|
28,28
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
29,88
|
0,00
|
KLO
|
28,99
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
30,39
|
0,00
|
30,19
|
0,00
|
UPG
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
30,70
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
Параллель
|
28,16
|
0,00
|
30,46
|
-0,17
|
x
|
x
|
30,46
|
-0,67
|
Надежда
|
29,74
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Chipo
|
27,94
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
31,29
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
Рур груп
|
27,99
|
-1,00
|
28,99
|
-1,00
|
x
|
x
|
29,49
|
-1,00
|
Luxwen
|
28,49
|
-0,20
|
27,89
|
-1,30
|
29,49
|
-1,30
|
29,99
|
-0,70
|
SUN OIL
|
27,39
|
-0,60
|
28,39
|
-0,60
|
29,39
|
-0,60
|
27,89
|
-0,60
|
Укр-Петроль
|
27,75
|
-1,00
|
28,75
|
-1,00
|
29,10
|
-1,00
|
28,90
|
-1,00
|
Укргаздобыча
|
26,79
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
x
|
x
|
27,50
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,52
|
-0,11
|
29,60
|
-0,11
|
30,65
|
-0,17
|
29,52
|
-0,09
|
|
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