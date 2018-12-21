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Цены на нефть восстанавливаются 21 декабря после падения днем ранее
07:36 21.12.2018 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром пытаются восстановиться после того, как днем ранее их падение достигало 5% на фоне волатильности мировых фондовых рынков после заседания Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.49 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64%, до 54,7 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,85%, до 46,27 доллара за баррель.
Участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что ОПЕК+ в пятницу опубликует целевые уровни сокращения добычи странами-участниками соглашения, чтобы внести ясность по параметрам сделки на фоне снижения цен на нефть. Согласно неофициальным данным, страны-члены ОПЕК будут сокращать добычу на 3% от уровня октября 2018 года, а не на 2,5%, как обозначалось ранее.
Несмотря на коррекцию на рынке нефти в пятницу, эксперты полагают, что она может продлиться недолго. "Временное восстановление цен происходит за счет закрытия коротких позиций на рынке", - рассказал агентству Рейтер аналитик Guotai Junan Futures Ван Сяо (Wang Xiao). Аналитики ANZ Research добавили, что в данный момент инвесторы в своей торговле исходят, скорее, из макроэкономических факторов и технического анализа, что удерживает цены под давлением.
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