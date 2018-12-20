Розничные цены на бензин и дизельное топливо 20 декабря продолжили снижение

Средние цены по стране опустились на 3-5 коп./л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

Все виды топлива в сети SOCAR подешевели на 50 коп./л: А-92 до 30,49 грн/л, А-95 до 31,49 грн/л, А-95+ до 32,49 грн/л, ДТ - до 31 грн/л.

В столичной сети KLO бензины подешевели на 6--80 коп./л, а ДТ - на 10 коп./л. Представленная в восточных областях сеть «Параллель» снизила цены на бензины марки А-92 до 28,16 грн/л (-0,83 грн/л), А-95 до 30,63 грн/л (-0,17 грн/л).

Такие сети, как Glusco, Автотранс, Надежда, Chipo, Олас, Автопорт, Mango и «Укргаздобыча», снизили цены на 0,0--1,2 грн/л.

Как сообщал enkorr, накануне стоимость бензина в сетях ОККО и WOG была снижена сразу на 1 грн/л, дизтопливо подешевело на 50 коп./л.

В «Консалтинговой группе А-95» ожидают, что до конца текущего года средние по стране цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.

Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 20/19 декабря, грн/л:

Компания А-92, грн/л А-95, грн/л А-95+, грн/л ДТ, грн/л Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,99 0,00 30,99 0,00 31,99 0,00 30,99 0,00 WOG 29,99 0,00 30,99 0,00 31,99 0,00 30,99 0,00 Авиас 28,95 0,00 29,95 0,00 30,45 0,00 30,00 0,00 Укрнафта 29,00 0,00 30,00 0,00 30,50 0,00 30,00 0,00 AMIC 28,99 0,00 29,99 0,00 30,99 0,00 29,29 -0,20 Shell 29,40 0,00 31,13 0,00 33,63 0,00 30,64 0,00 SOCAR 30,49 -0,50 31,49 -0,50 32,49 -0,50 31,49 -0,50 БРСМ-Нафта 26,94 0,00 27,94 0,00 29,14 0,00 27,43 0,05 Glusco 28,75 -0,25 29,75 -0,25 30,75 -0,25 29,75 -0,10 Автотранс 28,28 -0,60 29,98 -0,60 31,98 -0,51 29,88 0,00 KLO 28,99 -0,80 29,69 -0,60 30,39 -0,70 30,19 -0,10 UPG 27,40 0,00 28,40 0,00 30,70 0,00 27,90 0,00 Параллель 28,16 -0,83 30,63 -0,17 x x 31,13 0,00 Надежда 29,74 -0,05 30,69 -0,10 31,79 -0,20 29,99 -0,10 Chipo 27,94 -0,55 28,44 -0,55 31,29 -0,70 28,19 -0,55 Маркет 27,72 0,00 28,82 0,00 x x 28,28 0,00 Олас 27,40 -1,00 28,30 -1,10 29,40 -1,00 27,90 -1,00 Автопорт 29,80 -0,70 30,80 -0,70 31,30 -0,70 30,80 -0,20 Mango 26,49 -0,80 27,49 -0,80 28,89 -0,80 26,79 -0,50 Укргаздобыча 26,79 -1,20 27,95 -0,45 x x 27,50 -1,19 Средняя цена в Украине: 29,04 -0,07 30,12 -0,04 31,14 -0,05 30,02 -0,03



