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Розничные цены на бензин и дизельное топливо 20 декабря продолжили снижение
12:46 20.12.2018 |
Средние цены по стране опустились на 3-5 коп./л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.
Все виды топлива в сети SOCAR подешевели на 50 коп./л: А-92 до 30,49 грн/л, А-95 до 31,49 грн/л, А-95+ до 32,49 грн/л, ДТ - до 31 грн/л.
В столичной сети KLO бензины подешевели на 6--80 коп./л, а ДТ - на 10 коп./л. Представленная в восточных областях сеть «Параллель» снизила цены на бензины марки А-92 до 28,16 грн/л (-0,83 грн/л), А-95 до 30,63 грн/л (-0,17 грн/л).
Такие сети, как Glusco, Автотранс, Надежда, Chipo, Олас, Автопорт, Mango и «Укргаздобыча», снизили цены на 0,0--1,2 грн/л.
Как сообщал enkorr, накануне стоимость бензина в сетях ОККО и WOG была снижена сразу на 1 грн/л, дизтопливо подешевело на 50 коп./л.
В «Консалтинговой группе А-95» ожидают, что до конца текущего года средние по стране цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.
Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 20/19 декабря, грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,29
|
-0,20
|
Shell
|
29,40
|
0,00
|
31,13
|
0,00
|
33,63
|
0,00
|
30,64
|
0,00
|
SOCAR
|
30,49
|
-0,50
|
31,49
|
-0,50
|
32,49
|
-0,50
|
31,49
|
-0,50
|
БРСМ-Нафта
|
26,94
|
0,00
|
27,94
|
0,00
|
29,14
|
0,00
|
27,43
|
0,05
|
Glusco
|
28,75
|
-0,25
|
29,75
|
-0,25
|
30,75
|
-0,25
|
29,75
|
-0,10
|
Автотранс
|
28,28
|
-0,60
|
29,98
|
-0,60
|
31,98
|
-0,51
|
29,88
|
0,00
|
KLO
|
28,99
|
-0,80
|
29,69
|
-0,60
|
30,39
|
-0,70
|
30,19
|
-0,10
|
UPG
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
30,70
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
Параллель
|
28,16
|
-0,83
|
30,63
|
-0,17
|
x
|
x
|
31,13
|
0,00
|
Надежда
|
29,74
|
-0,05
|
30,69
|
-0,10
|
31,79
|
-0,20
|
29,99
|
-0,10
|
Chipo
|
27,94
|
-0,55
|
28,44
|
-0,55
|
31,29
|
-0,70
|
28,19
|
-0,55
|
Маркет
|
27,72
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
x
|
x
|
28,28
|
0,00
|
Олас
|
27,40
|
-1,00
|
28,30
|
-1,10
|
29,40
|
-1,00
|
27,90
|
-1,00
|
Автопорт
|
29,80
|
-0,70
|
30,80
|
-0,70
|
31,30
|
-0,70
|
30,80
|
-0,20
|
Mango
|
26,49
|
-0,80
|
27,49
|
-0,80
|
28,89
|
-0,80
|
26,79
|
-0,50
|
Укргаздобыча
|
26,79
|
-1,20
|
27,95
|
-0,45
|
x
|
x
|
27,50
|
-1,19
|
Средняя цена в Украине:
|
29,04
|
-0,07
|
30,12
|
-0,04
|
31,14
|
-0,05
|
30,02
|
-0,03
|
|
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