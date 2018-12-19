Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС 19 декабря снизилась еще на 5 коп, до 14,16 грн

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Основной вклад в снижение стоимости сделали Glusco и UPG, у которых газ подешевел на 30 коп./л, уйдя ниже отметки 14 грн - 13,80 и 13,70 грн/л соответственно. Цена на «БРСМ-Нафта» снизилась до 13,90 грн/л (- 15 коп.)

OKKO и WOG скинули по 2 коп. На 1-40 коп. снизили цены AMIC, Shell, Chipo, «Рур груп» и Mango. Рекордным стало снижение в днепропетровской сети «Нефтек» -1 грн.

Как сообщал enkorr со ссылкой на прогноз участников рынка, к концу текущей недели цены газа на АЗС (с учетом скидок по программам лояльности) опустятся до 13 грн/л.

Розничные цены на автогаз начали массово снижаться с 20-х чисел ноября вслед за оптовым рынком. С тех пор средняя цена упала на 2,19 грн/л или на 13,4%.

Оптовые цены СУГ, начиная с 31 октября, суммарно снизились на 35% (9650 грн/т).