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Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС 19 декабря снизилась еще на 5 коп, до 14,16 грн
14:14 19.12.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Основной вклад в снижение стоимости сделали Glusco и UPG, у которых газ подешевел на 30 коп./л, уйдя ниже отметки 14 грн - 13,80 и 13,70 грн/л соответственно. Цена на «БРСМ-Нафта» снизилась до 13,90 грн/л (- 15 коп.)
OKKO и WOG скинули по 2 коп. На 1-40 коп. снизили цены AMIC, Shell, Chipo, «Рур груп» и Mango. Рекордным стало снижение в днепропетровской сети «Нефтек» -1 грн.
Как сообщал enkorr со ссылкой на прогноз участников рынка, к концу текущей недели цены газа на АЗС (с учетом скидок по программам лояльности) опустятся до 13 грн/л.
Розничные цены на автогаз начали массово снижаться с 20-х чисел ноября вслед за оптовым рынком. С тех пор средняя цена упала на 2,19 грн/л или на 13,4%.
Оптовые цены СУГ, начиная с 31 октября, суммарно снизились на 35% (9650 грн/т).
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
14,62
|
-0,02
|
WOG
|
14,60
|
-0,02
|
Авиас
|
14,15
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,91
|
0,00
|
AMIC
|
14,14
|
-0,01
|
Shell
|
14,18
|
-0,18
|
SOCAR
|
14,84
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,90
|
-0,15
|
Glusco
|
13,80
|
-0,30
|
Автотранс
|
13,83
|
0,00
|
KLO
|
14,39
|
0,00
|
UPG
|
13,70
|
-0,30
|
Параллель
|
14,19
|
0,00
|
Надежда
|
14,47
|
0,00
|
Chipo
|
14,02
|
-0,23
|
Род-Ник
|
13,60
|
0,00
|
Рур груп
|
13,79
|
-0,40
|
Нефтек
|
13,39
|
-1,00
|
Mango
|
13,59
|
-0,12
|
Укргаздобыча
|
13,30
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
14,16
|
-0,05
|
|
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