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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС 19 декабря снизилась еще на 5 коп, до 14,16 грн

14:14 19.12.2018 |

Нефть и безнин

 

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Основной вклад в снижение стоимости сделали Glusco и UPG, у которых газ подешевел на 30 коп./л, уйдя ниже отметки 14 грн - 13,80 и 13,70 грн/л соответственно. Цена на «БРСМ-Нафта» снизилась до 13,90 грн/л (- 15 коп.)

OKKO и WOG скинули по 2 коп. На 1-40 коп. снизили цены AMIC, Shell, Chipo, «Рур груп» и Mango. Рекордным стало снижение в днепропетровской сети «Нефтек» -1 грн.

Как сообщал enkorr со ссылкой на прогноз участников рынка, к концу текущей недели цены газа на АЗС (с учетом скидок по программам лояльности) опустятся до 13 грн/л.

Розничные цены на автогаз начали массово снижаться с 20-х чисел ноября вслед за оптовым рынком. С тех пор средняя цена упала на 2,19 грн/л или на 13,4%.

Оптовые цены СУГ, начиная с 31 октября, суммарно снизились на 35% (9650 грн/т).

Компания

LPG

Цена

Изм.

ОККО

14,62

-0,02

WOG

14,60

-0,02

Авиас

14,15

0,00

Укрнафта

13,91

0,00

AMIC

14,14

-0,01

Shell

14,18

-0,18

SOCAR

14,84

0,00

БРСМ-Нафта

13,90

-0,15

Glusco

13,80

-0,30

Автотранс

13,83

0,00

KLO

14,39

0,00

UPG

13,70

-0,30

Параллель

14,19

0,00

Надежда

14,47

0,00

Chipo

14,02

-0,23

Род-Ник

13,60

0,00

Рур груп

13,79

-0,40

Нефтек

13,39

-1,00

Mango

13,59

-0,12

Укргаздобыча

13,30

0,00

Средняя цена в Украине:

14,16

-0,05
По материалам: EnKorr
 

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