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ОККО и WOG 19 декабря снизили цены на бензин на 1 грн/л, на ДТ — на 50 коп./л
12:37 19.12.2018 |
Цены на бензин в сетях ОККО и WOG 19 декабря снижены сразу на 1 грн/л, дизтопливо подешевело на 50 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.
В частности, стоимость бензина марки А-92 опустилась с 30,99 грн/л до 29,99 грн/л. Отметим, что цена на бензин А-92 в этих сетях впервые с января 2018 г. уменьшилась ниже 30,00 грн/л. Цена на А-95 снизилась с 31,99 грн/л до 30,99 грн/л.
Напомним, последние несколько лет цены топлива в сетях ОККО и WOG снижаются или повышаются обычно на 50 коп./л, такого же резкого снижения цен за один день не наблюдалось с апреля 2015 г.
Цены на дизельное топливо снизились с 31,49 до 30,99 грн/л.
Как сообщал enkorr, за последние полтора месяца (с 1 ноября) цены на бензин в этих сетях снизились на 4 грн/л, а на ДТ - на 2,5 грн/л.
На 1 грн/л и 0,75 грн/л бензины подешевели в сети UPG и Glusco соответственно, а на станциях «Нефтек» все виды топлива подешевели на 2 грн/л.
Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта» и «Автотранс» опустили цены на бензины и дизтопливо на 5-60 коп./л
В «Консалтинговой группе А-95» ожидают, что до конца текущего года средние по стране цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.
Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 19/18 декабря, грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
-1,00
|
30,99
|
-1,00
|
31,99
|
-1,00
|
30,99
|
-0,50
|
WOG
|
29,99
|
-1,00
|
30,99
|
-1,00
|
31,99
|
-1,00
|
30,99
|
-0,50
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Shell
|
29,40
|
0,00
|
31,13
|
-0,18
|
33,63
|
-0,18
|
30,64
|
-0,17
|
SOCAR
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,94
|
-0,38
|
27,94
|
-0,38
|
29,14
|
-0,39
|
27,38
|
-0,20
|
Glusco
|
29,00
|
-0,75
|
30,00
|
-0,75
|
31,00
|
-0,75
|
29,85
|
-0,40
|
Автотранс
|
28,88
|
-0,05
|
30,58
|
-0,05
|
32,49
|
0,00
|
29,88
|
-0,05
|
KLO
|
29,79
|
0,00
|
30,29
|
0,00
|
31,09
|
0,00
|
30,29
|
0,00
|
UPG
|
27,40
|
-1,00
|
28,40
|
-1,00
|
30,70
|
-1,00
|
27,90
|
-0,60
|
Параллель
|
28,99
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
x
|
x
|
31,13
|
0,00
|
Надежда
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
30,09
|
0,00
|
Chipo
|
28,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
28,74
|
0,00
|
Маркет
|
27,72
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
x
|
x
|
28,28
|
0,00
|
Нефтек
|
27,79
|
-2,00
|
28,79
|
-2,00
|
30,29
|
-2,00
|
28,79
|
-2,00
|
Mango
|
27,29
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
27,29
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
27,99
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
x
|
x
|
28,69
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,11
|
-0,27
|
30,16
|
-0,28
|
31,18
|
-0,37
|
30,06
|
-0,15
|
|
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