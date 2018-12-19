ОККО и WOG 19 декабря снизили цены на бензин на 1 грн/л, на ДТ — на 50 коп./л

Цены на бензин в сетях ОККО и WOG 19 декабря снижены сразу на 1 грн/л, дизтопливо подешевело на 50 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.

В частности, стоимость бензина марки А-92 опустилась с 30,99 грн/л до 29,99 грн/л. Отметим, что цена на бензин А-92 в этих сетях впервые с января 2018 г. уменьшилась ниже 30,00 грн/л. Цена на А-95 снизилась с 31,99 грн/л до 30,99 грн/л.

Напомним, последние несколько лет цены топлива в сетях ОККО и WOG снижаются или повышаются обычно на 50 коп./л, такого же резкого снижения цен за один день не наблюдалось с апреля 2015 г.

Цены на дизельное топливо снизились с 31,49 до 30,99 грн/л.

Как сообщал enkorr, за последние полтора месяца (с 1 ноября) цены на бензин в этих сетях снизились на 4 грн/л, а на ДТ - на 2,5 грн/л.

На 1 грн/л и 0,75 грн/л бензины подешевели в сети UPG и Glusco соответственно, а на станциях «Нефтек» все виды топлива подешевели на 2 грн/л.

Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта» и «Автотранс» опустили цены на бензины и дизтопливо на 5-60 коп./л

В «Консалтинговой группе А-95» ожидают, что до конца текущего года средние по стране цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.

Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 19/18 декабря, грн/л: