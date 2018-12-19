Финансовые новости
- |
- 19.12.18
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дорожает 19 декабря после обвала до минимума с осени 2017 г
07:46 19.12.2018 |
Стоимость нефти растет в среду в рамках коррекции после резкого падения днем ранее на фоне опасений переизбытка предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.42 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34%, до 56,45 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,15%, до 46,67 доллара за баррель.
По итогам вторника нефть марки Brent подешевела почти на 6%, а WTI - на 6,5%, достигнув минимумов с осени 2017 года. Это произошло на фоне обеспокоенности инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке в свете роста добычи и запасов. Трейдеры опасаются, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи не смогут в итоге нивелировать рост производства и запасов "черного золота" в США.
Несмотря на попытки восстановления цены на нефть остаются под давлением и в среду на фоне еженедельных данных Американского института нефти (API), которые снова показали рост запасов сырья в США. Так, согласно данным организации, за неделю по 14 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,5 миллиона баррелей после снижения на 10,18 миллиона баррелей неделей ранее.
Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,44 миллиона баррелей после сокращения на 1,2 миллиона баррелей неделей ранее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 18 декабря подешевел из-за католического Рождества
|Совет директоров ВБ решил представить Украине гарантии на $750 млн - Порошенко
|«Серые кардиналы» УПЦ МП: Кто на самом деле управляет Моспатриархией в Украине
|Почему УПЦ МП может не пережить Рождество
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Киеве сократились объемы ввода жилья в эксплуатацию
|Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР
|Золото 19 декабря торгуется в районе июльских максимумов на снижении курса доллара
|Минфин повысил ставки по «коротким» ОВГЗ в гривне до 20,5% и привлек 11,36 млрд грн и $309 млн
|Нефть дорожает 19 декабря после обвала до минимума с осени 2017 г
|МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018г до 3,3%
Это интересно
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
|BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей
|Топ-9 глобальных трендов кибербезопасности 2019 года
|Windows 10 регистрирует активность пользователя, даже если эта опция отключена
|Ford запатентовал ремни с подогревом
|Tesla через суд требует от бывшего сотрудника $167 млн