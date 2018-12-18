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Цены на АЗС в Киеве 18 декабря немного снизились
14:52 18.12.2018 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 18 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
29,79
|
30,29
|
31,09
|
30,29
|
14,39
|
WOG
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
31,49
|
14,68
|
AMIC
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,49
|
13,99 (-0,20)
|
БРСМ-Нафта
|
27,49
|
28,49
|
29,79
|
27,99
|
14,19
|
Укрнафта
|
29,00
|
30,00
|
30,50
|
30,00
|
14,10
|
Shell
|
29,99
|
31,89
|
34,39
|
31,39
|
14,35 (-0,30)
|
ОККО
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
31,49
|
14,69
|
SUN OIL
|
27,99 (-0,50)
|
28,99 (-0,50)
|
29,99 (-0,50)
|
28,49
|
13,99 (-0,30)
|
Авиас
|
28,95
|
29,95
|
30,45
|
30,00
|
Glusco
|
29,75
|
30,75
|
31,75
|
30,25
|
14,10
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
14,40
|
UPG
|
28,40
|
29,40
|
31,70
|
28,50
|
14,00
|
Mango
|
27,29
|
28,29
|
29,69
|
27,29
|
13,49
|
SOCAR
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
31,99
|
14,79
|
Маркет
|
27,72
|
28,82
|
‒
|
28,28
|
Luxwen
|
28,69 (-0,50)
|
29,19 (-0,50)
|
30,79 (-0,50)
|
30,69 (-0,50)
|
13,99 (-0,70)
|
Chipo
|
27,49
|
27,99
|
32,49
|
28,49
|
29,51 (-0,03)
|
30,53 (-0,03)
|
31,51 (-0,07)
|
30,17 (-0,01)
|
14,23 (-0,11)
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