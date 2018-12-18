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Автогаз подешевел 18 декабря еще на 20 коп
12:54 18.12.2018 |
Средняя по стране стоимость сжиженного газа в сетях АЗС второй день подряд снизилась еще на 20 коп./л, до 14,21 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В сети АЗС «Привата» газ подешевел на 40 коп./л до 13,90-14,15 грн/л. На некоторых станциях группы, например в Северодонецке (Луганская обл.) газ продается по 12,95 грн/л.
Amic и Shell снизили цены на 35 и 30 коп./л соответственно, на «БРСМ-Нафта» газ подешевел на 19 коп./л. А сети АЗС Chipo стоимость сжиженного газа на 67 коп./л, Luxwen опустил цены на 70 коп./л, «Автопорт» - на 50 коп./л. Также на 32 коп./л газ подешевел в сели Sun Oil.
Как сообщал enkorr со ссылкой на прогноз участников рынка, к концу текущей недели реальные цены газа на АЗС (с утетом скидок по программам лоятльности) опустятся до 13 грн/л.
Напомним, розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября. За этот период средняя цена автогаза упала на 2,15 грн/л или на 13%.
Оптовые цены СУГ в Украине в течение ноября снизились на 23% (6 500 грн/т) до 21 300 грн/т. По итогам двух недель декабря цены обвалились еще на 15% (3 230 грн/т) до 18 100 грн/т.
Цены сжиженного газа на торгах украинских производителей снижаются с середины октября. СУГ «Укргаздобычи» за месяц подешевел с 26 412 грн/т до 15 872 грн/т.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 18 декабря, грн/л:
|
Компания
|
18 дек.
|Изм.
|
ОККО
|
14,64
|
0,00
|
WOG
|
14,62
|
0,00
|
Авиас
|
14,15
|
-0,39
|
Укрнафта
|
13,91
|
-0,40
|
AMIC
|
14,15
|
-0,35
|
Shell
|
14,36
|
-0,30
|
SOCAR
|
14,84
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,05
|
-0,19
|
Glusco
|
14,10
|
0,00
|
Автотранс
|
13,83
|
0,00
|
KLO
|
14,39
|
0,00
|
UPG
|
14,00
|
0,00
|
Параллель
|
14,19
|
0,00
|
Автопорт
|
14,00
|
-0,50
|
Chipo
|
14,26
|
-0,67
|
Род-Ник
|
13,60
|
0,00
|
Luxwen
|
13,99
|
-0,70
|
SUN OIL
|
14,01
|
-0,32
|
Mango
|
13,71
|
-0,04
|
Укргаздобыча
|
13,30
|
0,00
|
Средняя цена в Украине
|
14,21
|
-0,20
|
|
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