Автогаз подешевел 18 декабря еще на 20 коп

Средняя по стране стоимость сжиженного газа в сетях АЗС второй день подряд снизилась еще на 20 коп./л, до 14,21 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В сети АЗС «Привата» газ подешевел на 40 коп./л до 13,90-14,15 грн/л. На некоторых станциях группы, например в Северодонецке (Луганская обл.) газ продается по 12,95 грн/л.

Amic и Shell снизили цены на 35 и 30 коп./л соответственно, на «БРСМ-Нафта» газ подешевел на 19 коп./л. А сети АЗС Chipo стоимость сжиженного газа на 67 коп./л, Luxwen опустил цены на 70 коп./л, «Автопорт» - на 50 коп./л. Также на 32 коп./л газ подешевел в сели Sun Oil.

Как сообщал enkorr со ссылкой на прогноз участников рынка, к концу текущей недели реальные цены газа на АЗС (с утетом скидок по программам лоятльности) опустятся до 13 грн/л.

Напомним, розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября. За этот период средняя цена автогаза упала на 2,15 грн/л или на 13%.

Оптовые цены СУГ в Украине в течение ноября снизились на 23% (6 500 грн/т) до 21 300 грн/т. По итогам двух недель декабря цены обвалились еще на 15% (3 230 грн/т) до 18 100 грн/т.

Цены сжиженного газа на торгах украинских производителей снижаются с середины октября. СУГ «Укргаздобычи» за месяц подешевел с 26 412 грн/т до 15 872 грн/т.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 18 декабря, грн/л:

Компания 18 дек. Изм. ОККО 14,64 0,00 WOG 14,62 0,00 Авиас 14,15 -0,39 Укрнафта 13,91 -0,40 AMIC 14,15 -0,35 Shell 14,36 -0,30 SOCAR 14,84 0,00 БРСМ-Нафта 14,05 -0,19 Glusco 14,10 0,00 Автотранс 13,83 0,00 KLO 14,39 0,00 UPG 14,00 0,00 Параллель 14,19 0,00 Автопорт 14,00 -0,50 Chipo 14,26 -0,67 Род-Ник 13,60 0,00 Luxwen 13,99 -0,70 SUN OIL 14,01 -0,32 Mango 13,71 -0,04 Укргаздобыча 13,30 0,00 Средняя цена в Украине 14,21 -0,20



