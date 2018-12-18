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Нефть дешевеет 18 декабря на 3,5% на опасениях переизбытка предложения
12:09 18.12.2018 |
Мировые цены на нефть во вторник днем падают на 3,5% на опасениях переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.26 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,15% - до 57,73 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,21%, до 48,61 доллара за баррель. Минутами ранее падение цен на нефть достигало 3,5%.
Основным фактором, оказывающим давление на стоимость нефти во вторник, являются обострившиеся опасения относительно риска переизбытка предложения сырья. Инвесторы отмечают признаки замедления роста мировой экономики, которое оказывает давление на темпы роста спроса на нефть.
Участники торгов с пессимизмом реагируют на рост добычи и запасов нефти в США. Аналитическая компания по сырьевым рынкам Genscape, как пишет агентство Рейтер, сообщила в понедельник о росте запасов нефти на терминале в Кушинге (Cushing) в США в период с 11 по 14 декабря более чем на 1 миллион баррелей.
Кроме того, согласно прогнозам управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, опубликованным в понедельник, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в январе 2019 года вырастет по сравнению с декабрем 2018 года на 134 тысячи баррелей в сутки - до 8,166 миллиона баррелей в день. На данный момент оценка добычи в декабре составляет 8,032 миллиона баррелей в сутки.
"Рост добычи сланцевой нефти в США вкупе с замедлением роста мировой экономики может нивелировать усилия ОПЕК+, пока рынки оценивают ослабление фундаментальных показател
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