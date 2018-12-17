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Трейдеры прогнозируют снижение розничного СУГ до 13 грн/л
15:52 17.12.2018 |
Оптовые и розничные цены автогаза до конца недели покажут снижение. Такое мнение выразили участники рынка в комментарии enkorr.
Прогноз по снижению сделал трейдер GT Group Сергей Ермаков, отметив, что «розница продолжит снижение и уже на этой неделе сети массово покажут реальные цены ниже 13 грн с учетом программ лояльности». Аналогичного мнения придерживается глава компании «Укр Ойл» Юрий Остапчук, который рассказал, что цена в рознице продолжит снижаться.
По мнению Ермакова, цены в опте потенциально могут набрать 500-1000 грн вслед за возросшими импортными котировками, но только после того, как иссякнет наблюдавшийся в последнее время избыток дешевого товара на рынке. Остапчук отметил, что цена в опте имеет потенциал к небольшому росту за счет роста котировок.
«Есть какие-то старые остатки и цена держится. Вероятно, в ожидании аукционов газ немного поднимется на «Укргаздобыче». Но вообще ожидается небольшой рост. Он не будет какой-то глобальный. Котировки поднялись и Brest еще на этой неделе немного поднимется, а розница немного «присядет», - сказал Остапчук.
Розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября. По состоянию на 17 декабря средняя цена СУГ по Украине составляет 14,41 грн/л.
Оптовые цены СУГ в Украине в течение ноября снизились на 23% (6 500 грн/т) до 21 300 грн/т. По итогам двух недель декабря цены обвалились еще на 15% (3 230 грн/т) до 18 100 грн/т.
Цены сжиженного газа на торгах украинских производителей снижаются с середины октября. СУГ «Укргаздобычи» за месяц подешевел с 26 412 грн/т до 15 872 грн/т.
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