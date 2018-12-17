Крупные сети 17 декабря снизили цены на СУГ еще на 20 коп./л

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС с 20-х чисел ноября опустилась почти на 2 грн/л или 12%, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка топлива.

17 декабря средняя цена газа в сетях АЗС, по данным «А-95», составляет 14,41 грн/л. С 14 на 17 декабря она снизилась 20 коп./л.

В частности, на 20 коп./л цены снизили ОККО и WOG, на 18 коп./л газ подешевел в «Aвиас».

На 15-60 коп./л цены опустили «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, UPG, SOCAR, «Параллель», «Нефтек» и Mango.

«Укрнафта» снизила стоимость СУГ на 23 коп./л до 14,31 грн/л.

Розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.

Оптовые цены СУГ в Украине в течение ноября снизились на 23% (6 500 грн/т) до 21 300 грн/т. По итогам двух недель декабря цены обвалились еще на 15% (3 230 грн/т) до 18 100 грн/т.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 17 декабря, грн/л: