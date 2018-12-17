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Крупные сети 17 декабря снизили цены на СУГ еще на 20 коп./л
12:46 17.12.2018 |
Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС с 20-х чисел ноября опустилась почти на 2 грн/л или 12%, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка топлива.
17 декабря средняя цена газа в сетях АЗС, по данным «А-95», составляет 14,41 грн/л. С 14 на 17 декабря она снизилась 20 коп./л.
В частности, на 20 коп./л цены снизили ОККО и WOG, на 18 коп./л газ подешевел в «Aвиас».
На 15-60 коп./л цены опустили «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, UPG, SOCAR, «Параллель», «Нефтек» и Mango.
«Укрнафта» снизила стоимость СУГ на 23 коп./л до 14,31 грн/л.
Розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.
Оптовые цены СУГ в Украине в течение ноября снизились на 23% (6 500 грн/т) до 21 300 грн/т. По итогам двух недель декабря цены обвалились еще на 15% (3 230 грн/т) до 18 100 грн/т.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 17 декабря, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
14,64
|
-0,20
|
WOG
|
14,62
|
-0,20
|
Авиас
|
14,54
|
-0,18
|
Укрнафта
|
14,31
|
-0,23
|
AMIC
|
14,51
|
0,00
|
Shell
|
14,66
|
0,00
|
SOCAR
|
14,84
|
-0,18
|
БРСМ-Нафта
|
14,24
|
-0,24
|
Glusco
|
14,10
|
-0,15
|
Автотранс
|
13,83
|
-0,60
|
KLO
|
14,39
|
-0,46
|
UPG
|
14,00
|
-0,30
|
Параллель
|
14,19
|
-0,30
|
Надежда
|
14,47
|
0,00
|
Chipo
|
14,92
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,80
|
0,00
|
Luxwen
|
14,69
|
0,00
|
Нефтек
|
14,39
|
-0,30
|
Mango
|
13,75
|
-0,28
|
Укргаздобыча
|
13,30
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
14,41
|
-0,20
|
|
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