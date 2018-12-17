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Нефть коррекционно дорожает 17 декабря после падения цен в конце прошлой неделе
08:11 17.12.2018 |
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром после падения в пятницу на 2-3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.45 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% - до 60,37 доллара за баррель, стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,37%, до 51,66 доллара за баррель.
В понедельник на рынке "черного золота" наметилась коррекция после очередного падения цен в пятницу на фоне волатильности на мировых фондовых рынках и роста курса доллара.
Поддержку ценам на нефть оказывают данные о количестве действующих буровых установок в США. Как сообщила в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США за итогам неделю, завершившуюся 14 декабря, сократилось на четыре единицы, до 873 штук.
"Цены на нефть получили поддержку после того, как данные по буровым установкам Baker Hughes указали на замедление роста добычи сырья в США в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Рейтер аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes).
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