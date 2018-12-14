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Нефть дешевеет 14 декабря после резкого роста днем ранее
08:20 14.12.2018 |
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром в рамках фиксации прибыли инвесторами после того, как днем ранее рост стоимости "черного золота" превышал 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,61% - до 61,05 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,4% - до 52,37 доллара за баррель.
Распродажи на рынке нефти в пятницу происходят после резкого роста днем ранее на фоне прогнозов по добыче сырья от Международного энергетического агентства (МЭА). В четверг был опубликован декабрьский доклад МЭА, в котором говорится, что агентство резко понизило прогноз по росту предложения от стран вне ОПЕК в 2019 году - на 415 тысяч баррелей в сутки, до 1,5 миллиона баррелей в сутки. Прогноз был понижен в связи с новой сделкой стран ОПЕК+ по сокращению добычи, согласно которой 10 не входящих в ОПЕК стран обязались снизить свою добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Аналитик Tradition Energy Джин Макгиллиан (Gene McGillian), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что рынок нефти пытается стабилизироваться. При этом он добавил, что снижение цен может произойти, если будут признаки ослабления роста спроса и наращивания предложения сырья.
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