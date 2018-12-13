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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Стоимость сжиженного газа на украинских заправках 13 декабря продолжила снижение на 10-50 коп

13:15 13.12.2018 |

Нефть и безнин

 

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на АЗС ГК «Приват» и Shell в Киеве цены снизились на АЗС 20-24 коп./л до 14,65-14,40 грн/л. Кроме того, на столичных АГЗП «Барс» автогаз подешевел на 39 коп./л до 14,30 грн/л.

В регионах LPG дешевел на АЗС «Параллели», «Укргаздобычи», Neftek, «Род-Ник» и «Рур Групп» и других операторов.

Таким образом по состоянию на 13 декабря средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 14,51 грн/л.

Отметим, что цены на автогаз на заправках начали снижение 9 ноября. За указанный период сжиженный газ в рознице подешевел на 1,8 грн/л или на 11,1%.

ОПЕРАТОРСПБТ 
Sun Oil15,19 
SOCAR15,09 
ОККО14,99 
КЛО14,99 
WOG14,98 
ZOG14,69 
Shell14,65-0,24
Автотехсервис14,60 
БРСМ-Нафта14,59 
Neftek14,59-0,10
Chipo14,59 
Катрал Юг14,55 
Энерджи Транс14,50 
Amic Energy14,49 
Parallel14,49-0,50
BVS14,44 
Автотранс14,43 
Укрнафта/Авиас14,40-0,20
ОЛАС14,40 
Jazz Oil14,39 
Glusco14,35 
НК Народная14,35 
БАРС14,30-0,39
UPG14,30 
РУР Групп14,29-0,20
Род-Ник14,00-0,10
Татнефть-АЗС-Украина13,98 
Avantage 713,85 
Mango/Ultra13,85 
Marshal13,35 
Укргаздобыча13,30-0,20
Средняя в Украине14,51-0,03
По материалам: UPECO
 

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