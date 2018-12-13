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Стоимость сжиженного газа на украинских заправках 13 декабря продолжила снижение на 10-50 коп
13:15 13.12.2018 |
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так, на АЗС ГК «Приват» и Shell в Киеве цены снизились на АЗС 20-24 коп./л до 14,65-14,40 грн/л. Кроме того, на столичных АГЗП «Барс» автогаз подешевел на 39 коп./л до 14,30 грн/л.
В регионах LPG дешевел на АЗС «Параллели», «Укргаздобычи», Neftek, «Род-Ник» и «Рур Групп» и других операторов.
Таким образом по состоянию на 13 декабря средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 14,51 грн/л.
Отметим, что цены на автогаз на заправках начали снижение 9 ноября. За указанный период сжиженный газ в рознице подешевел на 1,8 грн/л или на 11,1%.
|ОПЕРАТОР
|СПБТ
|Sun Oil
|15,19
|SOCAR
|15,09
|ОККО
|14,99
|КЛО
|14,99
|WOG
|14,98
|ZOG
|14,69
|Shell
|14,65
|-0,24
|Автотехсервис
|14,60
|БРСМ-Нафта
|14,59
|Neftek
|14,59
|-0,10
|Chipo
|14,59
|Катрал Юг
|14,55
|Энерджи Транс
|14,50
|Amic Energy
|14,49
|Parallel
|14,49
|-0,50
|BVS
|14,44
|Автотранс
|14,43
|Укрнафта/Авиас
|14,40
|-0,20
|ОЛАС
|14,40
|Jazz Oil
|14,39
|Glusco
|14,35
|НК Народная
|14,35
|БАРС
|14,30
|-0,39
|UPG
|14,30
|РУР Групп
|14,29
|-0,20
|Род-Ник
|14,00
|-0,10
|Татнефть-АЗС-Украина
|13,98
|Avantage 7
|13,85
|Mango/Ultra
|13,85
|Marshal
|13,35
|Укргаздобыча
|13,30
|-0,20
|Средняя в Украине
|14,51
|-0,03
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