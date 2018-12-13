Стоимость сжиженного газа на украинских заправках 13 декабря продолжила снижение на 10-50 коп

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на АЗС ГК «Приват» и Shell в Киеве цены снизились на АЗС 20-24 коп./л до 14,65-14,40 грн/л. Кроме того, на столичных АГЗП «Барс» автогаз подешевел на 39 коп./л до 14,30 грн/л.

В регионах LPG дешевел на АЗС «Параллели», «Укргаздобычи», Neftek, «Род-Ник» и «Рур Групп» и других операторов.

Таким образом по состоянию на 13 декабря средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 14,51 грн/л.

Отметим, что цены на автогаз на заправках начали снижение 9 ноября. За указанный период сжиженный газ в рознице подешевел на 1,8 грн/л или на 11,1%.