Нефть дорожает 13 декабря на ослаблении опасений относительно торговых отношений США и КНР

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне признаков ослабления торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.43 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% - до 60,44 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,21%, до 51,32 доллара за баррель.

В центре внимания мировых инвесторов оказалось сообщение издания The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных китайских чиновников, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США.

"Цены на нефть растут на фоне ослабления торговой напряженности и снижения запасов. Сообщения о планах Китая изменить свою промышленную политику укрепили надежды инвесторов на то, что переговоры между США и КНР продвигаются лучше, чем ожидалось", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Определенное внимание участники торгов уделили данным минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 декабря уменьшились на 1,2 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения на 3 миллиона баррелей.