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За 4 недели СУГ в рознице подешевел на 1,5 грн
14:08 12.12.2018 |
Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС за последние 4 недели (с 20-х чисел ноября) опустилась на 1,5 грн/л или 9%, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка топлива.
12 декабря средняя цена газа в сетях АЗС, по данным «А-95», составляет 14,64 грн/л. С 11 на 12 декабря она снизилась 25 коп./л.
В частности, на 50 коп./л цены снизили ОККО и WOG, на 30-40 коп./л газ подешевел в сетях Shell и Amic. На 25 коп./л цены опустила «БРСМ-Нафта». «Приват» снизил стоимость СУГ на 4-13 коп./л до 14,55-14,72 грн/л
В сети «Параллель», работающей в восточной части Украины, газ подешевел на 43 коп./л, «Олас», представленной в западных регионах, - на 50 коп./л.
Напомним, розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября.
Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября. Оптовые цены СУГ в Украине в течение ноября снизились на 23% (6 500 грн/т) до 21 300 грн/т. По итогам первой декады декабря цены обвалились еще на 13% (2 770 грн/т) до 18 560 грн/т.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 12 декабря, грн/л:
|
Компания
|
12 дек
|
Изм.
|
ОККО
|
14,93
|
-0,52
|
WOG
|
14,91
|
-0,50
|
Авиас
|
14,72
|
-0,04
|
Укрнафта
|
14,55
|
-0,13
|
AMIC
|
14,53
|
-0,38
|
Shell
|
14,66
|
-0,31
|
SOCAR
|
15,06
|
-0,18
|
БРСМ-Нафта
|
14,48
|
-0,25
|
Glusco
|
14,35
|
0,00
|
Автотранс
|
14,43
|
0,00
|
KLO
|
14,85
|
0,00
|
UPG
|
14,30
|
0,00
|
Параллель
|
14,49
|
-0,43
|
Надежда
|
14,47
|
-0,05
|
Chipo
|
14,92
|
0,00
|
Marshal
|
13,35
|
0,00
|
Олас
|
14,40
|
-0,50
|
Кворум
|
14,80
|
-0,39
|
Mango
|
14,19
|
-0,18
|
Укргаздобыча
|
13,50
|
0,00
|
Род-Ник
|
14,10
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
14,64
|
-0,25
|
|
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