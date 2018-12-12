За 4 недели СУГ в рознице подешевел на 1,5 грн

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС за последние 4 недели (с 20-х чисел ноября) опустилась на 1,5 грн/л или 9%, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка топлива.

12 декабря средняя цена газа в сетях АЗС, по данным «А-95», составляет 14,64 грн/л. С 11 на 12 декабря она снизилась 25 коп./л.

В частности, на 50 коп./л цены снизили ОККО и WOG, на 30-40 коп./л газ подешевел в сетях Shell и Amic. На 25 коп./л цены опустила «БРСМ-Нафта». «Приват» снизил стоимость СУГ на 4-13 коп./л до 14,55-14,72 грн/л

В сети «Параллель», работающей в восточной части Украины, газ подешевел на 43 коп./л, «Олас», представленной в западных регионах, - на 50 коп./л.

Напомним, розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября.

Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября. Оптовые цены СУГ в Украине в течение ноября снизились на 23% (6 500 грн/т) до 21 300 грн/т. По итогам первой декады декабря цены обвалились еще на 13% (2 770 грн/т) до 18 560 грн/т.



Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 12 декабря, грн/л: