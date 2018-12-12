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Информация об агентстве
Стоимость бензина и дизельного топлива в сетях ОККО и WOG 12 декабря снизилась на 50 коп
11:56 12.12.2018 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка. За последние шесть недель цены на бензин в этих сетях снизились на 3 грн/л, а ДТ - на 2 грн/л.
Начиная с 1 ноября ОККО и WOG шесть раз понижали цены на бензин и четырежды на ДТ - каждый раз по 50 коп./л. Последний раз стоимость топлива в этих сетях снижалась в прошлый четверг (6 декабря).
12 декабря на АЗС ОККО и WOG цена бензина А-92 составляет до 30,99 грн/л, А-95 - до 31,99 грн/л, ДТ - до 31,49 грн/л.
Также на 50 коп./л цены бензинов снизила сеть «БРСМ-Нафта», ДТ подешевело на 56 коп./л (см. табл.)
Напомним, в «А-95» ожидают, что до конца текущего года цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.
Цены на АЗС по состоянию на 12 декабря 2018 г. по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
12 дек.
|
Изм.
|
12 дек.
|
Изм.
|
12 дек.
|
Изм.
|
12 дек.
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
-0,50
|
31,99
|
-0,50
|
32,99
|
-0,50
|
31,49
|
-0,50
|
WOG
|
30,99
|
-0,50
|
31,99
|
-0,50
|
32,99
|
-0,50
|
31,49
|
-0,50
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Shell
|
29,90
|
0,00
|
31,71
|
0,00
|
34,17
|
0,00
|
31,31
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,32
|
-0,50
|
28,32
|
-0,50
|
29,53
|
-0,49
|
27,78
|
-0,56
|
Glusco
|
30,25
|
0,00
|
31,25
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
30,75
|
0,00
|
Автотранс
|
29,28
|
0,00
|
30,83
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
30,03
|
0,00
|
KLO
|
30,29
|
0,00
|
30,89
|
-0,10
|
31,69
|
0,00
|
30,89
|
-0,10
|
UPG
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
31,70
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
Параллель
|
29,49
|
0,00
|
31,80
|
0,00
|
x
|
x
|
31,46
|
0,00
|
Надежда
|
29,89
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
30,09
|
0,00
|
Chipo
|
28,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
29,24
|
0,00
|
Marshal
|
26,60
|
0,00
|
27,60
|
-0,70
|
x
|
x
|
27,90
|
-0,60
|
Фактор
|
27,80
|
-0,20
|
28,80
|
-0,20
|
x
|
x
|
27,40
|
0,00
|
Нефтек
|
29,79
|
-0,50
|
30,79
|
-0,50
|
32,29
|
-0,50
|
30,79
|
-0,50
|
Mango
|
27,79
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
30,19
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
27,99
|
0,00
|
28,69
|
0,00
|
x
|
x
|
28,69
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,48
|
-0,13
|
30,58
|
-0,14
|
31,64
|
-0,15
|
30,32
|
-0,14
|
|
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