Стоимость бензина и дизельного топлива в сетях ОККО и WOG 12 декабря снизилась на 50 коп

Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка. За последние шесть недель цены на бензин в этих сетях снизились на 3 грн/л, а ДТ - на 2 грн/л.

Начиная с 1 ноября ОККО и WOG шесть раз понижали цены на бензин и четырежды на ДТ - каждый раз по 50 коп./л. Последний раз стоимость топлива в этих сетях снижалась в прошлый четверг (6 декабря).

12 декабря на АЗС ОККО и WOG цена бензина А-92 составляет до 30,99 грн/л, А-95 - до 31,99 грн/л, ДТ - до 31,49 грн/л.

Также на 50 коп./л цены бензинов снизила сеть «БРСМ-Нафта», ДТ подешевело на 56 коп./л (см. табл.)

Напомним, в «А-95» ожидают, что до конца текущего года цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.

Цены на АЗС по состоянию на 12 декабря 2018 г. по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»