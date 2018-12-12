Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 11 декабря опустилась на 8 коп

Об этом сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.

Крупнейшая по количеству газовых модулей сеть АЗС «Привата» (505 единиц) опустила цены на 15-22 коп./л до 14,67-14,75 грн/л. С 10 на 11 декабря цены понизили «Надежда» и UPG - на 23 коп./л и 37 коп./л соответственно.

Государственная «Укргаздобыча», имеющая станции в Харьковской области, снизила цены на 48 коп./л до 13,50 грн/л.

Напомним, розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.

Накануне небольшие производители СУГ продали ресурс по 16 620-16 800 грн/т.

Как сообщал enkorr, оптовые цены СУГ в Украине в течение ноября снизились на 23% (6500 грн/т) до 21 300 грн/т. По итогам первой декады декабря цены обвалились еще на 13% (2770 грн/т) до 18 560 грн/т.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 11 декабря, грн/л: