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Цены на нефть перешли к росту 11 декабря на опасениях перебоев поставок из Ливии
07:40 11.12.2018 |
Цены на нефть после падения днем ранее более чем на 3% перешли к росту на опасениях перебоев с поставками сырья из Ливии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.43 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,37% - до 60,19 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,31% - до 51,16 доллара за баррель.
Во вторник трейдеры покупают нефть, дешевевшую днем ранее более чем на 3% на фоне возросшей волатильности на мировых фондовых рынках. Кроме того, поддержку ценам на "черное золото" оказывают сообщения из Ливии. Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем в стане месторождении Шарара (Sharara) и предупредила об угрозе другим производственным объектам в стране.
Ограничивают рост котировок сомнения инвесторов в способности ОПЕК+ предотвратить переизбыток сырья на мировом рынке в 2019 году. По итогам встречи ОПЕК+ в минувшую пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.
"Сохраняется большая неопределенность относительно того, достаточно ли заявленного объема сокращения добычи ОПЕК+ для уменьшения предложения сырья на рынке", - прокомментировали аналитики Oanda агентству Рейтер.
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