Средняя цена автогаза 10 декабря опустилась ниже 15,00 грн

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС опустилась ниже 15,00 грн/л впервые со средины сентября. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На АЗС группы «Приват» газ подешевел на 11-20 коп./л до 14,90 грн/л. Amic и Shell снизили цену автогаза на 20-26 коп./л до 14,91-14,97 грн/л соответственно.

В сети Glusco газ подешевел на 50 коп./ до 14,35 грн/л, на станциях Sun Oil - на 17 коп./л до 14,34 грн/л.

Столичная сеть KLO снизила цену на 64 коп./л, представленная в восточных регионах «Параллель» - на 77 коп./л., в харьковской сети Rodnik газ подешевел на 20 коп./л до 14,10 грн/л.

Напомним, розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.

Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится до 14 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 10 декабря, грн/л:

Компания 10 дек Изм. ОККО 15,45 -0,01 WOG 15,42 -0,03 Авиас 14,90 -0,20 Укрнафта 14,89 -0,11 AMIC 14,91 -0,20 Shell 14,97 -0,26 SOCAR 15,24 -0,32 БРСМ-Нафта 14,74 -0,04 Glusco 14,35 -0,50 Автотранс 14,43 0,00 KLO 14,85 -0,64 UPG 14,67 0,00 Параллель 14,99 -0,77 Надежда 14,74 0,00 Chipo 14,92 0,00 SUN OIL 14,34 -0,17 Marshal 13,35 -0,15 Род-Ник 14,10 -0,20 Mango 14,40 -0,17 Укргаздобыча 13,98 0,00 Средняя цена в Украине: 14,97 -0,16



























