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Средняя цена автогаза 10 декабря опустилась ниже 15,00 грн
15:44 10.12.2018 |
Средняя по стране розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС опустилась ниже 15,00 грн/л впервые со средины сентября. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На АЗС группы «Приват» газ подешевел на 11-20 коп./л до 14,90 грн/л. Amic и Shell снизили цену автогаза на 20-26 коп./л до 14,91-14,97 грн/л соответственно.
В сети Glusco газ подешевел на 50 коп./ до 14,35 грн/л, на станциях Sun Oil - на 17 коп./л до 14,34 грн/л.
Столичная сеть KLO снизила цену на 64 коп./л, представленная в восточных регионах «Параллель» - на 77 коп./л., в харьковской сети Rodnik газ подешевел на 20 коп./л до 14,10 грн/л.
Напомним, розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.
Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится до 14 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 10 декабря, грн/л:
|
Компания
|
10 дек
|
Изм.
|
ОККО
|
15,45
|
-0,01
|
WOG
|
15,42
|
-0,03
|
Авиас
|
14,90
|
-0,20
|
Укрнафта
|
14,89
|
-0,11
|
AMIC
|
14,91
|
-0,20
|
Shell
|
14,97
|
-0,26
|
SOCAR
|
15,24
|
-0,32
|
БРСМ-Нафта
|
14,74
|
-0,04
|
Glusco
|
14,35
|
-0,50
|
Автотранс
|
14,43
|
0,00
|
KLO
|
14,85
|
-0,64
|
UPG
|
14,67
|
0,00
|
Параллель
|
14,99
|
-0,77
|
Надежда
|
14,74
|
0,00
|
Chipo
|
14,92
|
0,00
|
SUN OIL
|
14,34
|
-0,17
|
Marshal
|
13,35
|
-0,15
|
Род-Ник
|
14,10
|
-0,20
|
Mango
|
14,40
|
-0,17
|
Укргаздобыча
|
13,98
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
14,97
|
-0,16
|
|
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