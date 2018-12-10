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Cредняя цена бензина и дизельного топлива на АЗС 10 декабря опустилась на 13-14 коп
13:30 10.12.2018 |
Об этом, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.
Сразу на 2 грн/л цены снизила сеть «Амик». Бензин А-92 подешевел на станциях этой сети с 30,99 грн/л до 28,99 грн/л, А-95 - с 31,99 до 29,99 грн/л, дизельное топливо - с 31,49 до 29,49 грн/л. Отметим, что за последний месяц «Амик» снизил цены на топливо на 1,00-1,50 грн/л, в то время как другие крупные операторы - на 2,00-2,50 грн/л.
Напомним, в пятницу, 7 декабря, председатель АМКУ Юрий Терентьев сообщил что ООО «Амик Украина» уплатил антимонопольный штраф 25 млн грн (12,5 млн грн штрафа и столько же пени). Этот штраф был наложен в октябре 2016 г. и два года компания оспаривала его в судах.
В сети Shell бензины за выходные подешевели на 42-48 коп./л, дизельное топливо - на 32 коп./л. Socar понизил стоимость бензина на 10 коп./л.
Региональные сети снизили цены в пределах 20-50 коп./л. В розничной сети компании «Автотранс» бензин А-92 и дизельное топливо подешевело на 40 коп./л, А-95 - на 35 коп./л. Параллель опустила цену А-92 на 17 коп./л, А-95 и ДТ - на 33 коп./л. Топливо подешевело также в сетях Luxwen, «Нефтек» и Mango.
Средняя по стране цена А-92 на 10 декабря составляет 29,62 коп./л, А-95 - 30,72 коп./, ДТ - 30,46 коп./л. За последний месяц (по сравнению с 9 ноябрем) цены бензинов снизились на 2,1 грн/л, ДТ - на 1,95 грн/л.
«А-95» ожидают, что до конца текущего года цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.
Цены на АЗС по состоянию на 10 декабря 2018 г. по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
10 дек
|
Изм.
|
10 дек
|
Изм.
|
10 дек
|
Изм.
|
10 дек
|
Изм.
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
WOG
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,99
|
-2,00
|
29,99
|
-2,00
|
30,99
|
-2,00
|
29,49
|
-2,00
|
Shell
|
29,90
|
-0,48
|
31,71
|
-0,42
|
34,17
|
-0,38
|
31,31
|
-0,32
|
SOCAR
|
31,49
|
-0,10
|
32,49
|
-0,10
|
33,49
|
-0,10
|
32,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,82
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
30,02
|
0,00
|
28,34
|
-0,01
|
Glusco
|
30,25
|
0,00
|
31,25
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
30,75
|
0,00
|
Автотранс
|
29,28
|
-0,40
|
30,83
|
-0,35
|
32,49
|
-0,50
|
30,03
|
-0,40
|
KLO
|
30,29
|
-0,30
|
30,99
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
UPG
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
31,70
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
Параллель
|
29,49
|
-0,17
|
31,80
|
-0,33
|
x
|
x
|
31,46
|
-0,33
|
Надежда
|
30,44
|
0,00
|
31,24
|
0,00
|
32,19
|
0,00
|
30,47
|
0,00
|
Chipo
|
28,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
29,24
|
0,00
|
SUN OIL
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
30,56
|
0,00
|
28,49
|
-0,41
|
Luxwen
|
29,19
|
-0,30
|
29,69
|
-0,30
|
31,29
|
-0,30
|
31,19
|
-0,30
|
Нефтек
|
30,29
|
-0,50
|
31,29
|
-0,50
|
32,79
|
-0,50
|
31,29
|
-0,50
|
Mango
|
27,79
|
-0,20
|
28,79
|
-0,20
|
30,19
|
-0,20
|
27,79
|
-0,20
|
Укргаздобыча
|
27,99
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
x
|
x
|
28,69
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,62
|
-0,13
|
30,72
|
-0,14
|
31,80
|
-0,22
|
30,46
|
-0,14
|
|
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