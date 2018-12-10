Cредняя цена бензина и дизельного топлива на АЗС 10 декабря опустилась на 13-14 коп

Об этом, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.

Сразу на 2 грн/л цены снизила сеть «Амик». Бензин А-92 подешевел на станциях этой сети с 30,99 грн/л до 28,99 грн/л, А-95 - с 31,99 до 29,99 грн/л, дизельное топливо - с 31,49 до 29,49 грн/л. Отметим, что за последний месяц «Амик» снизил цены на топливо на 1,00-1,50 грн/л, в то время как другие крупные операторы - на 2,00-2,50 грн/л.

Напомним, в пятницу, 7 декабря, председатель АМКУ Юрий Терентьев сообщил что ООО «Амик Украина» уплатил антимонопольный штраф 25 млн грн (12,5 млн грн штрафа и столько же пени). Этот штраф был наложен в октябре 2016 г. и два года компания оспаривала его в судах.

В сети Shell бензины за выходные подешевели на 42-48 коп./л, дизельное топливо - на 32 коп./л. Socar понизил стоимость бензина на 10 коп./л.

Региональные сети снизили цены в пределах 20-50 коп./л. В розничной сети компании «Автотранс» бензин А-92 и дизельное топливо подешевело на 40 коп./л, А-95 - на 35 коп./л. Параллель опустила цену А-92 на 17 коп./л, А-95 и ДТ - на 33 коп./л. Топливо подешевело также в сетях Luxwen, «Нефтек» и Mango.

Средняя по стране цена А-92 на 10 декабря составляет 29,62 коп./л, А-95 - 30,72 коп./, ДТ - 30,46 коп./л. За последний месяц (по сравнению с 9 ноябрем) цены бензинов снизились на 2,1 грн/л, ДТ - на 1,95 грн/л.

«А-95» ожидают, что до конца текущего года цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.

Цены на АЗС по состоянию на 10 декабря 2018 г. по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»