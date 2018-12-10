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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Снижение цен на нефть сбавило темп 10 декабря, Brent торгуется на уровне $61,24 за баррель

 

Тенденция к снижению цен на нефть сохраняется в понедельник, однако темпы падения замедлились.

Рынок консолидируется после пятничного скачка, вызванного решением государств ОПЕК+ сократить добычу, пишет Dow Jones.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:20 кв снизилась на $0,43 (0,7%) - до 61,24 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,71 (1,35%) - до 51,9 доллара за баррель.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), из которых 800 тыс. б/с придется на страны ОПЕК, а остальные 400 тыс. б/с - на страны, не входящие в картель.

"После подъема цен в пятницу, рынок демонстрирует некоторую коррекцию, - отмечает аналитик Marex Spectron Георгий Славов. - Но это все ложные сигналы: цены на нефть будут расти до конца текущего года".

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что отсутствие четких данных о том, каким образом, сокращение будет распределено по странам, а также тот факт, что Иран, Венесуэла и Ливия получили освобождение от сделки ОПЕК+, омрачают перспективы нефтяного рынка.

Среди факторов, ограничивающих подъем цен на нефть, - ослабление глобального экономического роста, сдерживающее спрос на сырье, а также продолжающаяся торговая война между США и Китаем.

"Мы объясняем снижение цен на нефть уходов инвесторов от рисков", - сказал аналитик UBS Group AG Джованни Стауново.

"Вторая причина - это то, что ОПЕК не начнет сокращать добычу раньше января, и рынок, возможно, ждет, когда объемы экспорта стабилизируются", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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