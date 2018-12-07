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В первую неделю декабря крупнооптовые цены дизельного топлива снизились на 3,5% или 1000 грн
17:10 07.12.2018 |
Падение цен в оптовом сегменте наблюдается шестую неделю подряд, и по сравнению с пиковыми значениями конца октября стоимость топлива обвалилась на 22% или 7950 грн/т, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг оптового рынка.
7 декабря цена железнодорожных партий на станции Новоград-Волынский (Житомирская обл.) составляла 27 200-27 800 грн/т против 28 500-28 600 грн/т в начале этой недели. На станции Коростень (Житомирская обл.) белорусское топливо предлагалось по 27 600-27 800 грн/т. За неделю цены по этому базису снизились в среднем на 900 грн/т.
Кременчугский НПЗ в начале месяца опустил цену своего прейскуранта на 1000 грн/т и всю неделю предлагал свободные объемы ДТ по 28 700 грн/т. С шебелинским топливом 6-7 декабря выходил в рынок GT Group, предлагая ресурс по 28 000 грн/т. Напомним, 30 ноября УГД начала реализацию зимней марки ДТ.
Топливо дешевеет в ответ на снижение импортных котировок. Например, в портах Северо-Западной Европы котировки ДТ в начале декабря находились на уровне $ 580-590/т, а после обвала 6 декабря цен на нефть на 3,5%, опустились до $560/т. Для сравнения, по итогам ноября средняя котировка составляла порядка $650/т.
В мелкооптовом сегменте за первую неделю декабря цены упали в среднем на 70 коп./л (2,8%). 7 декабря в Новограде-Волынском операторы предлагали ДТ по 23,50 грн/л против 24,30 грн/л в начале недели. На станции Коростень в пятницу трейдеры выставляли цены 23,40 грн/л против 24,40 грн/л в понедельник (3 декабря). В порту Николаеве в течение всей недели «Август Пром» удерживал цену 24,65 грн/л.
Трейдеры ожидают, что под влиянием котировок цены продолжат снижение и под конец следующей недели и в мелкооптовом сегменте достигнут 22,00-22,50 грн/л.
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