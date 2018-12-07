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Средняя цена автогаза на АЗС 7 декабря приблизилась к 15,00 грн/л
13:18 07.12.2018 |
С 6 на 7 декабря практически все сети АЗС снизили цены на сжиженный газ. Средняя по стране цена опустилась на 23 коп. до 15,13 грн/л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка.
Крупнейшая в стране сеть АЗС группы «Приват», в которой газовыми модулями оборудованы 505 станций, снизила цены на 44 коп./л до 15,00-15,10 грн/л. На станциях WOG, насчитывающих 257 газовых модулей, цена снизилась на 38 коп./л до 15,45 грн/л.
На станция Glusco (46 газовых модулей) цены снизились на 25 коп./л до 14,85 грн/л. БРСМ-Нафта и Socar опустили цены на 16-14 коп./л.
В региональных сетях «Автотранс» и «Род-Ник» газ подешевел на 10 коп./л, в полтавской «Надежды» - на 15 коп./л, столичной сети KLO - на 20 коп./л (см. табл.)
Напомним, розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября и за последние две недели опустились более чем на 1 грн/л.
Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.
Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится до 14 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 7 декабря, грн/л:
|
Компания
|
7 дек
|
Изм.
|
ОККО
|
15,46
|
-0,01
|
WOG
|
15,45
|
-0,38
|
Авиас
|
15,10
|
-0,44
|
Укрнафта
|
15,00
|
-0,44
|
AMIC
|
15,11
|
-0,01
|
Shell
|
15,23
|
-0,03
|
SOCAR
|
15,56
|
-0,24
|
БРСМ-Нафта
|
14,78
|
-0,16
|
Glusco
|
14,85
|
-0,25
|
Автотранс
|
14,43
|
-0,10
|
KLO
|
15,49
|
-0,20
|
UPG
|
14,67
|
0,00
|
Параллель
|
15,76
|
0,00
|
Надежда
|
14,74
|
-0,15
|
Chipo
|
14,92
|
-0,60
|
Род-Ник
|
14,30
|
-0,10
|
SUN OIL
|
14,51
|
-0,47
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,13
|
-0,69
|
Mango
|
14,57
|
-0,17
|
Укргаздобыча
|
13,98
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
15,13
|
-0,23
|
|
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