Средняя цена автогаза на АЗС 7 декабря приблизилась к 15,00 грн/л

С 6 на 7 декабря практически все сети АЗС снизили цены на сжиженный газ. Средняя по стране цена опустилась на 23 коп. до 15,13 грн/л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка.

Крупнейшая в стране сеть АЗС группы «Приват», в которой газовыми модулями оборудованы 505 станций, снизила цены на 44 коп./л до 15,00-15,10 грн/л. На станциях WOG, насчитывающих 257 газовых модулей, цена снизилась на 38 коп./л до 15,45 грн/л.

На станция Glusco (46 газовых модулей) цены снизились на 25 коп./л до 14,85 грн/л. БРСМ-Нафта и Socar опустили цены на 16-14 коп./л.

В региональных сетях «Автотранс» и «Род-Ник» газ подешевел на 10 коп./л, в полтавской «Надежды» - на 15 коп./л, столичной сети KLO - на 20 коп./л (см. табл.)

Напомним, розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября и за последние две недели опустились более чем на 1 грн/л.

Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.

Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится до 14 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 7 декабря, грн/л: