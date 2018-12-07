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Розничные цены на топливо 7 декабря продолжили снижаться, преимущественно в региональных сетях АЗС
11:57 07.12.2018 |
Средние цены по стране опустились на 6-8 коп./л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.
Столичная сеть KLO опустила цены на бензины на 50 коп./л и на 20 коп./л на дизельное топливо. Представленная в восточных областях сеть «Параллель» снизила цены на все топливо на 33 коп./л. Работающий также на востоке «Автопорт» снизил цены на ДТ и А-95 на 50 коп./л, а на А-92 - на 1,5 грн/л. Топливо подешевело и в полтавской сети «Надежда», кировоградской «Рур Групп».
Также цены продолжают снижаться в общенациональных сетях. В сети «БРСМ-Нафта» топливо подешевело на 20-40 коп./л, на станциях Sun Oil - на 26-44 коп./л, Chipo снизила цены на бензины и ДТ на 50 коп./л, Socar - на 40 коп./л, Shell - на 10-20 коп./л.
Напомним, накануне стоимость бензина и дизельного топлива в сетях ОККО и WOG уменьшилась на 50 коп./л, днем ранее на 1 грн/л цены снизил «Приват». В «А-95» ожидают, что до конца текущего года цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.
Цены на АЗС по состоянию на 6 декабря 2018 г. по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
7 дек.
|
Изм.
|
7 дек.
|
Изм.
|
7 дек.
|
Изм.
|
7 дек.
|
Изм.
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
WOG
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
Shell
|
30,38
|
-0,02
|
32,13
|
-0,17
|
34,56
|
-0,22
|
31,63
|
-0,06
|
SOCAR
|
31,59
|
-0,40
|
32,59
|
-0,40
|
33,59
|
-0,40
|
32,49
|
-0,50
|
БРСМ-Нафта
|
27,82
|
-0,20
|
28,82
|
-0,21
|
30,02
|
-0,39
|
28,35
|
-0,19
|
Glusco
|
30,25
|
0,00
|
31,25
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
30,75
|
0,00
|
Автотранс
|
29,68
|
0,00
|
31,18
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
30,43
|
0,00
|
KLO
|
30,59
|
-0,50
|
30,99
|
-0,50
|
31,69
|
-0,50
|
30,99
|
-0,20
|
UPG
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
31,70
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
Параллель
|
29,66
|
-0,33
|
32,13
|
-0,33
|
x
|
x
|
31,80
|
-0,33
|
Надежда
|
30,44
|
-0,20
|
31,24
|
-0,05
|
32,19
|
-0,10
|
30,47
|
-0,08
|
Chipo
|
28,99
|
-0,50
|
29,49
|
-0,50
|
32,49
|
-1,00
|
29,24
|
-0,50
|
Рур груп
|
29,49
|
-0,50
|
30,49
|
-0,50
|
x
|
x
|
30,99
|
-0,50
|
Автопорт
|
30,00
|
-1,50
|
32,00
|
-0,50
|
32,50
|
-0,50
|
31,50
|
-0,50
|
SUN OIL
|
28,48
|
-0,26
|
29,48
|
-0,26
|
30,56
|
-0,09
|
28,90
|
-0,44
|
Mango
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
-0,50
|
30,39
|
-0,50
|
27,99
|
-0,50
|
Укргаздобыча
|
27,99
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
x
|
x
|
28,69
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,74
|
-0,08
|
30,86
|
-0,06
|
32,02
|
-0,06
|
30,60
|
-0,06
|
|
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