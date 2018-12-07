Розничные цены на топливо 7 декабря продолжили снижаться, преимущественно в региональных сетях АЗС

Средние цены по стране опустились на 6-8 коп./л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

Столичная сеть KLO опустила цены на бензины на 50 коп./л и на 20 коп./л на дизельное топливо. Представленная в восточных областях сеть «Параллель» снизила цены на все топливо на 33 коп./л. Работающий также на востоке «Автопорт» снизил цены на ДТ и А-95 на 50 коп./л, а на А-92 - на 1,5 грн/л. Топливо подешевело и в полтавской сети «Надежда», кировоградской «Рур Групп».

Также цены продолжают снижаться в общенациональных сетях. В сети «БРСМ-Нафта» топливо подешевело на 20-40 коп./л, на станциях Sun Oil - на 26-44 коп./л, Chipo снизила цены на бензины и ДТ на 50 коп./л, Socar - на 40 коп./л, Shell - на 10-20 коп./л.

Напомним, накануне стоимость бензина и дизельного топлива в сетях ОККО и WOG уменьшилась на 50 коп./л, днем ранее на 1 грн/л цены снизил «Приват». В «А-95» ожидают, что до конца текущего года цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.

Цены на АЗС по состоянию на 6 декабря 2018 г. по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»