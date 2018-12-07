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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть продолжает дешеветь 7 декабря в ожидании встречи ОПЕК+

 

Мировые цены на нефть в пятницу утром сохраняют негативную динамику на фоне неопределенности по перспективам объемов добычи ОПЕК+ перед заседанием министров всех стран-участниц соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.45 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62% - до 59,69 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,41%, до 51,28 доллара за баррель.

Участники торгов ждут заседания министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, которое состоится в пятницу. В четверг в Вене прошла конференция участников ОПЕК, на которой обсуждалась, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года. Заседание длилось около пяти часов. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих после этого сообщил, что ОПЕК пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти, продолжает обсуждение.

При этом ограничить снижение цен на нефть помогают еженедельные данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за прошлую неделю упали на 7,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ждали снижения запасов только на 942 тысячи баррелей. Показатель продемонстрировал снижение впервые за 11 недель.

"Поскольку цены на нефть значительно упали за короткий отрезок времени, а в США увеличилась добыча, ОПЕК оказалась под давлением, которое заставляет ее действовать", - приводит агентство MarketWatch слова главы Sun Global Investments Михира Кападии (Mihir Kapadia).

Цены на нефть упали с начала октября примерно на 30% на фоне увеличения запасов "черного золота" в мире и признаков замедления роста спроса на него, что вызвало опасения относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке уже в следующем году.
По материалам: ПРАЙМ
 

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