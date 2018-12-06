За две недели автогаз подешевел на 1 грн

Розничные цены на сжиженный газ за последние две недели снизились в среднем по стране на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Массовое снижение розничных цен автогаза началось с 20-х чисел ноября. За это время, например в столичном регионе, цена газа на ОККО снизилась на 1,3 грн/л, WOG опустил цены на 95 коп./л, «БРСМ-Нафта» - на 1,45 грн/л, Glusco - на 1,4 грн/л, станции «Привата» - на 43-54 коп./л.

С 5 на 6 декабря средняя по стране цена газа снизилась на 10 коп./л - до 15,36 грн/л. На станциях AMIC, Shell, Автотранс, UPG, «Параллель», ZOG, «Род-Ник», «Фактор», Mango и «Укргаздобыча» с 5 на 6 декабря цены опустились в пределах 30 коп./л.

Группа «Приват», владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, предлагает газ по 15,44-15,55 грн/л. Сети ОККО и WOG - по 15,48 грн/л и 15,83 грн/л соответственно.

Как сообщал enkorr, оптовые цены СУГ на условиях FCA c ГНС впервые с конца марта опустились ниже 20 000 грн/т. 5 декабря трейдеры предлагали ресурс в среднем по 19 630 грн/т. В столичном регионе, а также ГНС в Полтавской и Харьковской областях, цены опустились до 18 670-18 900 грн/т.

С начала декабря СУГ в опте подешевел на 1700 грн/т (-8%). Напомним, в течение ноября цены опустились на 23% (6530 грн/т).

Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится до 14 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 6 декабря, грн/л: