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За две недели автогаз подешевел на 1 грн
15:06 06.12.2018 |
Розничные цены на сжиженный газ за последние две недели снизились в среднем по стране на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Массовое снижение розничных цен автогаза началось с 20-х чисел ноября. За это время, например в столичном регионе, цена газа на ОККО снизилась на 1,3 грн/л, WOG опустил цены на 95 коп./л, «БРСМ-Нафта» - на 1,45 грн/л, Glusco - на 1,4 грн/л, станции «Привата» - на 43-54 коп./л.
С 5 на 6 декабря средняя по стране цена газа снизилась на 10 коп./л - до 15,36 грн/л. На станциях AMIC, Shell, Автотранс, UPG, «Параллель», ZOG, «Род-Ник», «Фактор», Mango и «Укргаздобыча» с 5 на 6 декабря цены опустились в пределах 30 коп./л.
Группа «Приват», владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, предлагает газ по 15,44-15,55 грн/л. Сети ОККО и WOG - по 15,48 грн/л и 15,83 грн/л соответственно.
Как сообщал enkorr, оптовые цены СУГ на условиях FCA c ГНС впервые с конца марта опустились ниже 20 000 грн/т. 5 декабря трейдеры предлагали ресурс в среднем по 19 630 грн/т. В столичном регионе, а также ГНС в Полтавской и Харьковской областях, цены опустились до 18 670-18 900 грн/т.
С начала декабря СУГ в опте подешевел на 1700 грн/т (-8%). Напомним, в течение ноября цены опустились на 23% (6530 грн/т).
Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится до 14 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 6 декабря, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,48
|
-0,27
|
WOG
|
15,83
|
-0,01
|
Авиас
|
15,55
|
-0,03
|
Укрнафта
|
15,44
|
-0,03
|
AMIC
|
15,12
|
-0,18
|
Shell
|
15,26
|
-0,19
|
SOCAR
|
15,80
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,94
|
0,00
|
Glusco
|
15,10
|
0,00
|
Автотранс
|
14,53
|
-0,35
|
KLO
|
15,69
|
0,00
|
UPG
|
14,67
|
-0,17
|
Параллель
|
15,76
|
0,00
|
Надежда
|
14,89
|
0,00
|
Chipo
|
15,52
|
0,00
|
ZOG
|
15,55
|
-0,04
|
Род-Ник
|
14,40
|
-0,10
|
Фактор
|
14,80
|
-0,30
|
Mango
|
14,75
|
-0,08
|
Укргаздобыча
|
13,98
|
-0,21
|
Средняя цена в Украине:
|
15,36
|
-0,10
|
|
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