ОККО и WOG 6 декабря снова опустили цены на 50 коп./л

Стоимость бензина и дизельного топлива в сетях ОККО и WOG снизилась на 50 коп./л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка. За последние пять недель цены на бензин в этих сетях снизились на 2,5 грн/л, а ДТ - на 1,5 грн/л.

Начиная с 1 ноября ОККО и WOG пять раз снижали цены на бензин и трижды на ДТ - каждый раз по 50 коп./л.

6 декабря на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 составляет до 31,49 грн/л, А-95 - до 32,49 грн/л, ДТ - до 31,99 грн/л.

Также на 50 коп./л бензины и ДТ подешевели на АЗС UPG. На станциях «Укр-Петроль» бензин А-92 подешевел на 1,5 грн/л, до 28,75 грн./л, А-95- до 29,75 грн/л (-1,8 грн/л), ДТ - до 29,90 (-0,9 грн/л).

Такие сети, как «Автотранс», ZOG и Luxwen опустили цены на 0,05-1 грн/л.

Напомним, накануне АЗС группы «Приват» снизили цены на 1 грн/л. Всего за период с 1 ноября по 6 декабря цены на станциях ANP, «Укрнафта» и «Авиас» опустились на 2 грн/л.

В «А-95» ожидают, что до конца текущего года цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.

Цены на АЗС по состоянию на 6 декабря 2018 г. по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»