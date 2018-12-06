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ОККО и WOG 6 декабря снова опустили цены на 50 коп./л
12:40 06.12.2018 |
Стоимость бензина и дизельного топлива в сетях ОККО и WOG снизилась на 50 коп./л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка. За последние пять недель цены на бензин в этих сетях снизились на 2,5 грн/л, а ДТ - на 1,5 грн/л.
Начиная с 1 ноября ОККО и WOG пять раз снижали цены на бензин и трижды на ДТ - каждый раз по 50 коп./л.
6 декабря на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 составляет до 31,49 грн/л, А-95 - до 32,49 грн/л, ДТ - до 31,99 грн/л.
Также на 50 коп./л бензины и ДТ подешевели на АЗС UPG. На станциях «Укр-Петроль» бензин А-92 подешевел на 1,5 грн/л, до 28,75 грн./л, А-95- до 29,75 грн/л (-1,8 грн/л), ДТ - до 29,90 (-0,9 грн/л).
Такие сети, как «Автотранс», ZOG и Luxwen опустили цены на 0,05-1 грн/л.
Напомним, накануне АЗС группы «Приват» снизили цены на 1 грн/л. Всего за период с 1 ноября по 6 декабря цены на станциях ANP, «Укрнафта» и «Авиас» опустились на 2 грн/л.
В «А-95» ожидают, что до конца текущего года цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.
Цены на АЗС по состоянию на 6 декабря 2018 г. по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»
|
омпания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,49
|
-0,50
|
32,49
|
-0,50
|
33,49
|
-0,50
|
31,99
|
-0,50
|
WOG
|
31,49
|
-0,50
|
32,49
|
-0,50
|
33,49
|
-0,50
|
31,99
|
-0,50
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
Shell
|
30,40
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
34,77
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
SOCAR
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,02
|
0,00
|
29,03
|
0,00
|
30,40
|
0,00
|
28,54
|
0,00
|
Glusco
|
30,65
|
0,00
|
31,65
|
0,00
|
32,65
|
0,00
|
31,15
|
0,00
|
Автотранс
|
29,68
|
-0,30
|
31,18
|
-0,30
|
32,99
|
-0,50
|
30,43
|
-0,15
|
KLO
|
31,09
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,19
|
0,00
|
31,19
|
-0,60
|
UPG
|
28,40
|
-0,50
|
29,40
|
-0,50
|
31,70
|
-0,50
|
28,90
|
-0,50
|
Параллель
|
29,99
|
0,00
|
32,46
|
0,00
|
x
|
x
|
32,13
|
0,00
|
Надежда
|
30,64
|
0,00
|
31,29
|
-0,10
|
32,29
|
-0,05
|
30,54
|
0,00
|
Chipo
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,74
|
0,00
|
ZOG
|
29,39
|
-1,00
|
30,39
|
-1,00
|
30,89
|
-1,00
|
30,39
|
-1,00
|
Luxwen
|
29,49
|
-0,10
|
29,99
|
-0,10
|
31,59
|
-0,10
|
31,49
|
-0,10
|
Укр-Петроль
|
28,75
|
-1,50
|
29,75
|
-1,20
|
30,10
|
-1,20
|
29,90
|
-0,90
|
Mango
|
27,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
30,89
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
27,99
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
x
|
x
|
28,69
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,83
|
-0,17
|
30,93
|
-0,16
|
32,09
|
-0,19
|
30,67
|
-0,16
|
|
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