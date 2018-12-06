Финансовые новости
- |
- 06.12.18
- |
- 11:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 6 декабря перед встречей ОПЕК вслед за падением мировых фондовых бирж
07:49 06.12.2018 |
Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром после распродаж на биржах Европы и Азии и в ожидании встречи ОПЕК в Вене, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.50 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,83% - до 61,05 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,04%, до 52,34 доллара за баррель.
Сырьевые рынки оказались под давлением в четверг в свете отказа мировых инвесторов от рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на биржах Азии на текущих торгах и Европы - днем ранее.
При этом в центре внимания нефтяного рынка остаются встречи ОПЕК и ОПЕК+, проходящие в Вене. В среду там прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сокращение добычи нефти на первое полугодие 2019 года, но пока без конкретного объема снижения. В четверг этот вопрос предстоит обсудить на саммите ОПЕК, а в пятницу - на встрече всех стран-участниц сделки ОПЕК+.
"Рынки считают, что будет достигнуто соглашение о сокращении добычи на 1-1,3 миллиона баррелей в сутки", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ. Однако до окончания встреч ОПЕК и ОПЕК+ неопределенность на рынке сохраняется, и инвесторы проявляют осторожность.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Санкции и их последствия. Сколько российских оборонных контрактов сможет перехватить Украина
|Почему Медведчука исключили из Минских переговоров
|Каких «распятых мальчиков» Кремль нашел в автокефалии
|Доллар на межбанке 5 декабря продолжил сдавать позиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ноябре продажи коммерческих автомобилей снизились на 1,2% до 1 017 единиц
|Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 15,4% до 276,3 млрд гривен в январе-ноябре
|В ноябре международные резервы увеличились на 5,8% до $17,7 млрд
|Санкции и их последствия. Сколько российских оборонных контрактов сможет перехватить Украина
|Цена золота 6 декабря вернулась к росту после снижения днем ранее
|Нефть дешевеет 6 декабря перед встречей ОПЕК вслед за падением мировых фондовых бирж
Это интересно
|Дебют Qualcomm Snapdragon 855: новый процессор для флагманских смартфонов
|Honda возродила модель Passport
|Израильская компания разработала жидкое водородное топливо, которое в 2 раза дешевле и эффективнее бензина
|Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино
|В Италии арестован предполагаемый главарь мафии «Коза ностра»
|Восьмилетний видеоблогер заработал на YouTube 22 млн долларов
|Amazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинах