Нефть дешевеет 6 декабря перед встречей ОПЕК вслед за падением мировых фондовых бирж

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром после распродаж на биржах Европы и Азии и в ожидании встречи ОПЕК в Вене, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.50 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,83% - до 61,05 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,04%, до 52,34 доллара за баррель.

Сырьевые рынки оказались под давлением в четверг в свете отказа мировых инвесторов от рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на биржах Азии на текущих торгах и Европы - днем ранее.

При этом в центре внимания нефтяного рынка остаются встречи ОПЕК и ОПЕК+, проходящие в Вене. В среду там прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сокращение добычи нефти на первое полугодие 2019 года, но пока без конкретного объема снижения. В четверг этот вопрос предстоит обсудить на саммите ОПЕК, а в пятницу - на встрече всех стран-участниц сделки ОПЕК+.

"Рынки считают, что будет достигнуто соглашение о сокращении добычи на 1-1,3 миллиона баррелей в сутки", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ. Однако до окончания встреч ОПЕК и ОПЕК+ неопределенность на рынке сохраняется, и инвесторы проявляют осторожность.