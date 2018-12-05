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Розничные цены на сжиженный газ снизились 5 декабря в среднем по стране на 6 коп - до 15,46 грн
12:44 05.12.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Группа «Приват», владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 1-5 коп./л, до 15,46-15,58 грн/л. В сети WOG автогаз подешевел на 1 коп./л, - до 15,96 грн/л.
Такие сет, как AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», Glusco, Автотранс, UPG, «Параллель», «Род-Ник» и «Катрал», опустили цены на 1-40 коп./л
Напомним, в оптовом сегменте цены начали снижаться в начале ноября.
Как сообщал enkorr, АО «Укргаздобыча» на недельных торгах 28 ноября продало сжиженный газ по средневзвешенной цене 19 368 грн/т, что на 4,4% (897 грн/т) дешевле, чем на предыдущей неделе. СУГ на торгах госкомпании дешевеет на шестом аукционе подряд, начиная с 17 октября. За этот период цена ресурса снизилась на 7044 грн/т или на 27%.
Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится до 14 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 6 декабря, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,75
|
0,00
|
WOG
|
15,85
|
-0,01
|
Авиас
|
15,58
|
-0,05
|
Укрнафта
|
15,46
|
-0,01
|
AMIC
|
15,31
|
-0,02
|
Shell
|
15,45
|
-0,14
|
SOCAR
|
15,80
|
-0,26
|
БРСМ-Нафта
|
14,94
|
-0,01
|
Glusco
|
15,10
|
-0,15
|
Автотранс
|
14,88
|
-0,10
|
KLO
|
15,69
|
0,00
|
UPG
|
14,83
|
-0,40
|
Параллель
|
15,76
|
-0,23
|
Надежда
|
14,89
|
0,00
|
Chipo
|
15,52
|
0,00
|
Род-Ник
|
14,50
|
-0,10
|
Катрал
|
14,97
|
-0,10
|
Нефтек
|
15,59
|
0,00
|
Mango
|
14,83
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
14,19
|
0,00
|
Средняя цена
|
15,46
|
-0,06
|
|
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