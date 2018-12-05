Финансовые новости
- |
- 05.12.18
- |
- 14:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть ощутимо дешевеет 5 декабря на данных API по запасам сырья в США
07:45 05.12.2018 |
Мировые цены на нефть ощутимо снижаются в среду утром после опубликованных еженедельных данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.50 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,9% - до 60,9 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,73%, до 52,33 доллара за баррель.
На нефтяном рынке в среду утром происходит снижение цен на нефть после взлета на 3% в течение торгов днем ранее на ожиданиях сокращения добычи сырья ОПЕК+. Однако данные API, свидетельствующие о продолжающемся росте запасов нефти в США, уводят вниз нефтяные котировки. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 30 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,4 миллиона баррелей, до 448 миллионов баррелей. В четверг рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 942 тысячи баррелей после повышения на 3,57 миллиона баррелей неделей ранее.
Кроме статистики инвесторы опасаются замедления мировой экономики и, как следствие, спроса на нефть. Согласно прогнозам аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BAML), мнение которых приводит агентство Рейтер, большинство крупных экономик ждет замедление экономической активности в 2019 году. При этом банк ожидает, что сдержать замедление роста помогут стимулирующие экономические меры властей стран. В этом свете эксперты BAML прогнозируют, что в 2019 году средняя цена на нефть марки Brent составит 70 долларов за баррель, а WTI - 59 долларов за баррель.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ірина Бекешкіна про запит на нові обличчя і президентські вибори
ТОП-НОВОСТИ
|Провести выборы в объединенных общинах в областях с военным положением 23 декабря невозможно, - Парубий
|Объединительный собор пройдет 15 декабря в Софийском соборе, - Порошенко
|Пиар превыше всего: Почему Рада будет проваливать законы об информационной безопасности
|Фигура из ОПГ: Кто такой Левин, которого подозревают в заказе убийства Гандзюк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина занимает второе место по темпам роста e-commerce в Европе
|К 2050 году солнечная энергетика займет 70% мирового энергетического рынка
|Розничные цены на сжиженный газ снизились 5 декабря в среднем по стране на 6 коп - до 15,46 грн
|Цена палладия превысила стоимость золота впервые за 16 лет
|Нефть ощутимо дешевеет 5 декабря на данных API по запасам сырья в США
|Дата введения «зеленых» аукционов будет перенесена на 2020 год
Это интересно
|Amazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинах
|США планируют осуществлять криминалистический анализ транзакций с использованием анонимных криптовалют
|Сеть отелей Marriott готова оплатить смену паспортов пострадавшим от утечки данных клиентам
|SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда
|Показан роскошный Lincoln Aviator с семью местами и подвеской «с глазами»
|Новое исследование показало нулевой успех блокчейн-проектов в секторе международного развития
|Ученые из Швеции получили молекулу железа, которая может в фотоэлементах заменить редкие дорогие металлы