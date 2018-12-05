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Израильская компания разработала жидкое водородное топливо, которое в 2 раза дешевле и эффективнее бензина
22:07 04.12.2018 |
Технология израильско-австралийской компании Electriq Global стабилизирует водород в пригодную для переработки жидкость, которую так же удобно транспортировать, как бензин. Быстрая заправка - то, чего не хватает для массового распространения водородного транспорта.
Многие люди хотели бы отказаться от бензина и дизеля - кто-то ради защиты окружающей среды, кто-то не хочет поддерживать нефтепромышленников, кто-то ценит технические преимущества электромоторов. Однако пока у всех альтернатив транспорту ХХ века есть свои недостатки. Аккумуляторы - тяжелые и дорогие, нагреваются и долго заряжаются. Водородом заправляться так же быстро, как и бензином - но его трудно хранить и опасно транспортировать.
Electriq Global разработала новое топливо, которое сочетает лучшие стороны бензина, водорода и аккумуляторов. Компания считает, что эта дешевая и перерабатываемая жидкость может стать «тем самым» топливом для транспорта будущего, рассказывает New Atlas.
Стартап разработал метод стабилизации водорода в жидкой форме. Около 60% составляет вода. В таком виде его легко хранить и перевозить. Стоимость стандартного бака такого топлива будет вполовину меньше, чем у бензина, а проехать на нем можно будет около 1000 км, и без всяких вредных выбросов.
Работает схема так: Electriq производит топливо в центре переработки. Его рецепт, по словам представителя компании Майкла Симонетти, «на удивление прост» и не требует редких или дорогих материалов. Затем топливо, состоящее из 3% водорода и 97% стабилизирующего вещества, заливают в танкер и везут на заправку, как и бензин. Там его заливают в бак автомобиля, который по размеру почти такой же, как обычный, но имеет отдельный модуль. Из него в основное отделение бака попадают катализирующие химикаты, позволяющие топливу вырабатывать водород.
Все остальное - стандартная конструкция водородного автомобиля, не требующая переоснащения. Кроме того, израсходованное топливо можно слить на заправочной станции, где его отвезут на переработку и заново зальют в бак по той же схеме.
Недавно израильские исследователи из Университета имени Бен-Гуриона и Техниона - Израильского технологического института - открыли химический механизм, помогающий в разработке нового и более эффективного фотохимического процесса для создания водородного топлива из воды.
Сообщается, что команда израильских ученых первой смогла найти фундаментальную химическую реакцию в солнечной энергии, которая способна формировать недостающее звено для генерации электричества, нужного для окончания процесса. Данная реакция позволяет процессу проходить естественно, при этом, не прибегая к значительным объемам рукотворных энергетических источников или драгоценных металлов, чтобы катализировать реакцию.
При производстве водорода не выделяются парниковые газы, однако ранее для такого процесса необходимо было больше энергии, чем он производил, и в итоге водород имел ограниченное коммерческое применение.
По словам исследователей, данное открытие может повлиять на попытки заменить углеродное топливо водородным. В отличие от электромобилей, машины на водороде можно быстро заправить и проезжать большие расстояния.
Водородное производство требует расщепления молекул воды на два атома водорода и один атом кислорода. Исследование израильских ученых стало прорывным в понимании механизма, который возникает при фотохимическом расщеплении перекиси водорода фотоэлектродами из оксида железа.
Как отмечает доктор Арик Йохелис из Университета имени Бен-Гуриона, работа экспертов политеха открывает новые стратегии для фотохимических процессов.
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