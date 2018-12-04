«Укрнафта» потребовала от АМКУ уничтожить часть материалов расследования по АЗС «Привата»

ПАО «Укрнафта» обратилось в суд с требованием обязать Антимонопольный комитет уничтожить часть материалов антимонопольного расследования, проводимого в отношении консолидированной сети АЗС группы «Приват», состоящей из 1625 станций. Об этом говорится в определении Окружного админсуда Киева от 22 ноября.

Свои требования полугосударственная компания обосновывает тем, что эти материалы были получены комитетом от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), что, по ее мнению, является нарушением тайны следствия.

«В ходе рассмотрения дела АМКУ, как отмечает истец («Укрнафта». - ek) в исковом заявлении, используются материалы досудебного расследования по уголовным производствам, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины. Это, по мнению истца, является нарушением тайны досудебного расследования и вмешательством в его права и права других участников дела», - говорится в определении суда.

Под другими участниками дела «Укрнафта» подразумевает 173 юридических лица, которые кроме нее выступают ответчиками по антимонопольному расследованию. Часть из этих компаний в разные периоды времени управляли 1100 АЗС под брендами «Авиас», ANP, Sentosa и пр.

По данным Госреестра судебных решений, НАБУ расследует как минимум два уголовных производства в отношении «Укрнафты». Первое зарегистрировано 16 апреля 2015 г. под номером №42015000000000722 и касается вывода средств через нефтяные аукционы, второе № 32015100110000105 от 28 апреля 2015 и касается уклонения от уплаты налогов при операциях купли-продажи нефтепродуктов.

«Укрнафта» утверждает, данные от НАБУ Антимонопольный комитет получал по почте в августе и сентябре 2017 г.

Административный суд отказался принимать иск к рассмотрению, ссылаясь на отсутствие у него компетенции. После отказа суда, «Укрнафта» направила новый иск, в котором просила признать противоправным установленные ей сроки на подачу письменных возражений до 20 декабря 2018 г.

Как сообщал enkorr, 13 июля 2018 г. АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках этого расследования, согласно которым операторов 1625 АЗС группы «Приват» предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий. Им может грозить штраф до 10% от оборота за 2017 г. В случае «Укрнафты» - это 2,69 млрд грн.

Предварительные выводы в июле были направлены компаниям-ответчикам. Ожидалось, что окончательное решение будет вынесено до декабря 2018 г., но 13 ноября глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев обвинил группу «Приват» в попытках блокировать и затянуть расследование по факту совершения ими согласованных антиконкурентных действий.

Тогда он впервые сообщил, что по одному из исков компаний «Привата» судья Административного суда Киева уже запретил комитету принимать решение относительно рассмотрения дела по сути. Всего, по данным enkorr, было подано 24 иска со стороны 10 компаний в семь разных судов.

Справка enkorr

На сегодня розничная сеть «Привата» состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ «Укртатнафта».

Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в полгода. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого говорит то, что проводимая «Приватом» массовая ротация юрлиц - трудоемкий и капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.