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Нефть продолжает дорожать 4 декабря в ожидании сокращения добычи ОПЕК+
07:41 04.12.2018 |
Мировые цены на нефть во вторник утром сохраняют положительную динамику в ожидании встреч представителей стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+ и решения по сокращению добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.48 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,05%, до 62,34 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,1% - до 53,53 доллара за баррель. В понедельник нефть обеих марок дорожала на 4-5%.
Рынки ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрания министров стран-членов ОПЕК, а также встречи министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+ на текущей неделе. Инвесторы предполагают, что будет достигнута договоренность о сокращении объемов добычи для поддержки нефтяного рынка.
Аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит агентство Рейтер, ждут, что ОПЕК+ примет решение о сокращении добычи и полагает, что размер его должен составлять 1,3 миллиона баррелей в день для того, чтобы противостоять значительному росту запасов.
Участники торгов также обратили внимание на новости из Канады, где власти провинции Альберта решили обязать нефтяные компании снизить добычу на 8,7% или 325 тысяч баррелей в день для устранения излишков запасов сырья. Компании провинции уже выразили свое недовольство данной мерой, хоть и обязались ее соблюдать. "Мы полагаем, что рынок работает, и считаем, что требование правительства по сокращению добычи или любые другие интервенции властей могут оказать серьезное негативное влияние на экономику, инвестиции и торговлю", - прокомментировала агентству сложившуюся ситуацию канадская компания Husky Energy Inc.
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