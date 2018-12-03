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Розничные цены на сжиженный газ 3 декабря снизились в среднем по стране на 13 коп - до 15,67 грн
12:03 03.12.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Группа «Приват», владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 19-30 коп./л, до 15,48-15,63 грн/л. В сети WOG автогаз подешевел на 1 коп./л, - до 15,96 грн/л.
Такие сети как Shell, SOCAR, БРСМ-Нафта, Автотранс, UPG, «Параллель», Надежда, Род-Ник, Luxwen, SKY и опустили цены на 6-30 коп./л
Напомним, в оптовом сегменте цены начали снижаться с в начале ноября.
Как сообщал enkorr, АО «Укргаздобыча» на недельных торгах 28 ноября продало сжиженный газ по средневзвешенной цене 19 368 грн/т, что на 4,4% (897 грн/т) дешевле, чем на предыдущей неделе. СУГ на торгах госкомпании дешевеет на шестом аукционе подряд, начиная с 17 октября. За этот период цена ресурса снизилась на 7044 грн/т или на 27%.
Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится до 14 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 3 декабря, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,98
|
0,00
|
WOG
|
15,96
|
-0,01
|
Авиас
|
15,63
|
-0,19
|
Укрнафта
|
15,48
|
-0,30
|
AMIC
|
16,08
|
0,00
|
Shell
|
15,59
|
-0,20
|
SOCAR
|
16,06
|
-0,22
|
БРСМ-Нафта
|
15,33
|
-0,06
|
Glusco
|
15,25
|
0,00
|
Автотранс
|
14,98
|
-0,20
|
KLO
|
16,09
|
0,00
|
UPG
|
15,23
|
-0,17
|
Параллель
|
15,99
|
-0,13
|
Надежда
|
15,19
|
-0,13
|
Chipo
|
15,52
|
0,00
|
Род-Ник
|
14,70
|
-0,30
|
Luxwen
|
15,29
|
-0,20
|
SKY
|
14,50
|
-0,30
|
Mango
|
15,08
|
-0,26
|
Укргаздобыча
|
15,00
|
0,00
|
Средняя цена
|
15,67
|
-0,13
|
|
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