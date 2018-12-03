Розничные цены на сжиженный газ 3 декабря снизились в среднем по стране на 13 коп - до 15,67 грн

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Группа «Приват», владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 19-30 коп./л, до 15,48-15,63 грн/л. В сети WOG автогаз подешевел на 1 коп./л, - до 15,96 грн/л.

Такие сети как Shell, SOCAR, БРСМ-Нафта, Автотранс, UPG, «Параллель», Надежда, Род-Ник, Luxwen, SKY и опустили цены на 6-30 коп./л

Напомним, в оптовом сегменте цены начали снижаться с в начале ноября.

Как сообщал enkorr, АО «Укргаздобыча» на недельных торгах 28 ноября продало сжиженный газ по средневзвешенной цене 19 368 грн/т, что на 4,4% (897 грн/т) дешевле, чем на предыдущей неделе. СУГ на торгах госкомпании дешевеет на шестом аукционе подряд, начиная с 17 октября. За этот период цена ресурса снизилась на 7044 грн/т или на 27%.

Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится до 14 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 3 декабря, грн/л: