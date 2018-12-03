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Нефть дорожает на 5% на договоренностях России и Саудовской Аравии
07:08 03.12.2018 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром подскочили на 5% на новостях о договоренностях России и Саудовской Аравии по соглашению ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.13 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,91% - до 62,4 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 5,38% - до 53,66 доллара за баррель.
В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договоренность продлить соглашение ОПЕК+, но пока нет понимания относительно объемов. А министр энергетики России Александр Новак сообщил, что подходы к будущему соглашения ОПЕК+ предстоит согласовать в ближайшие дни, до конференции в Вене.
На этой неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.
"Рынок ждет скоординированного сокращения добычи для стабилизации перенасыщенного рынка и учета замедления роста спроса", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Fitch Solutions.
Дополнительным поводом для оптимизма инвесторов стали торговые договоренности США и Китая, достигнутые по итогам саммита G20. В частности, США согласились не поднимать пошлины в отношении Китая с 10 до 25% с 1 января на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до 25%. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что договоренности, дающие сторонам 90 дней на переговоры, стали приятным сюрпризом для рынков.
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