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Сжиженный газ 28 ноября подешевел еще на 25 коп./л
15:29 28.11.2018 |
Цена на сжиженный газ в крупных сетях АЗС второй день подряд опускается на 20-25 коп./л. За последнюю неделю сжиженный газ в розничном сегменте подешевел в среднем по стране на 40 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка.
В сети WOG и ОККО газ подешевел на 25-26 коп./л. Glusco опустила цены на 24 коп./л и предлагает газ по 15,75 грн/л. На 20 коп./л автогаз подешевел на Shell, на 27 коп./л в сети Sun Oil. UPG опустила цены на 48 коп./л.
Сжиженный газ также подешевел и в региональных сетях. Харьковский «Род-Ник» снизил цены на 20 коп./л, днепровский «Нефтек» - на 10 коп./л, государственная «Укргаздобыча» опустила цены на 50 коп./л до 15,00 грн/л.
Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС уменьшилась на 12 коп./л до 15,92 грн/л. На 28 ноября средняя цена автогаза составляет 50,3% от средней цены бензина А-95.
Как сообщал enkorr, розничные цены СУГ начали массово снижаться с 21 ноября, реагируя на обвал в крупнооптовом сегменте.
Напомним, в опте цены стали опускатся с начала ноября. Стоимость СУГ за три недели снизилась на 15% или 4000 грн/т.
По прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС-АГЗС на 28 ноября, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,09
|
-0,26
|
WOG
|
16,15
|
-0,25
|
Авиас
|
15,82
|
0,00
|
Укрнафта
|
15,79
|
0,00
|
AMIC
|
16,14
|
-0,02
|
Shell
|
16,04
|
-0,20
|
SOCAR
|
16,58
|
-0,16
|
БРСМ-Нафта
|
15,60
|
0,00
|
Glusco
|
15,75
|
-0,24
|
Автотранс
|
15,48
|
0,00
|
KLO
|
16,09
|
0,00
|
UPG
|
15,43
|
-0,48
|
Параллель
|
16,28
|
0,00
|
Надежда
|
15,49
|
0,00
|
Chipo
|
16,19
|
0,00
|
Род-Ник
|
15,30
|
-0,20
|
SUN OIL
|
15,41
|
-0,27
|
Нефтек
|
15,89
|
-0,10
|
Mango
|
15,55
|
-0,08
|
Укргаздобыча
|
15,00
|
-0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
15,92
|
-0,12
|
|
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