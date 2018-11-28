Сжиженный газ 28 ноября подешевел еще на 25 коп./л

Цена на сжиженный газ в крупных сетях АЗС второй день подряд опускается на 20-25 коп./л. За последнюю неделю сжиженный газ в розничном сегменте подешевел в среднем по стране на 40 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка.

В сети WOG и ОККО газ подешевел на 25-26 коп./л. Glusco опустила цены на 24 коп./л и предлагает газ по 15,75 грн/л. На 20 коп./л автогаз подешевел на Shell, на 27 коп./л в сети Sun Oil. UPG опустила цены на 48 коп./л.

Сжиженный газ также подешевел и в региональных сетях. Харьковский «Род-Ник» снизил цены на 20 коп./л, днепровский «Нефтек» - на 10 коп./л, государственная «Укргаздобыча» опустила цены на 50 коп./л до 15,00 грн/л.

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС уменьшилась на 12 коп./л до 15,92 грн/л. На 28 ноября средняя цена автогаза составляет 50,3% от средней цены бензина А-95.

Как сообщал enkorr, розничные цены СУГ начали массово снижаться с 21 ноября, реагируя на обвал в крупнооптовом сегменте.

Напомним, в опте цены стали опускатся с начала ноября. Стоимость СУГ за три недели снизилась на 15% или 4000 грн/т.

По прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС-АГЗС на 28 ноября, грн/л: