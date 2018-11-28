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Информация об агентстве
Сети WOG и ОККО 28 ноября снизили цены на бензины и ДТ на 50 коп
11:55 28.11.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»
В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, ДТ - до 32,49 грн/л. Таким образом, с начала ноября операторы суммарно занизили цены на бензины на 2 грн/л, на ДТ - на 1 грн/л.
Также на 50 коп./л бензины подешевели на АЗС «Укргаздобычи», а ДТ в сети подешевело на 1,1 грн./л. На станциях Marshal бензин А-92 подешевел на 2,9 грн/л, до 26,60 грн./л, А-95 подешевел до 28,30 грн/л (-2,2 грн/л), ДТ - до 29,00 (-0,9 грн/л).
Такие сети как Shell, UPG, SUN OIL, «Татнефть-АЗС-Украина» и «Катрал» опустили цены на 0,02- 1 грн/л.
Ранее enkorr ссылкой на прогноз «Консалтинговой группы А-95» сообщал, что розничные цены на топливо имеют потенциал к снижению на 2 грн/л.
«Расчеты показывают потенциал снижения текущих цен минимум на 2 грн/л. По 30 гривен за литр дизтоплива и особенно бензина уже ой как просится», - сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн на своей странице в Facebook.
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,99
|
-0,50
|
32,99
|
-0,50
|
33,99
|
-0,50
|
32,49
|
-0,50
|
WOG
|
31,99
|
-0,50
|
32,99
|
-0,50
|
33,99
|
-0,50
|
32,49
|
-0,50
|
Авиас
|
30,90
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,29
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
Shell
|
31,01
|
0,00
|
32,71
|
0,00
|
35,18
|
0,00
|
32,37
|
-0,02
|
SOCAR
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
30,73
|
0,00
|
29,04
|
0,00
|
Glusco
|
31,25
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
33,25
|
0,00
|
31,75
|
0,00
|
Автотранс
|
30,20
|
-0,18
|
31,63
|
-0,10
|
33,99
|
0,00
|
31,08
|
-0,20
|
KLO
|
31,09
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
32,59
|
0,00
|
31,79
|
-0,10
|
UPG
|
28,90
|
-0,50
|
29,90
|
-0,50
|
32,20
|
-1,00
|
29,40
|
-0,50
|
SUN OIL
|
28,99
|
-0,38
|
29,99
|
-0,38
|
30,99
|
-0,50
|
29,78
|
-0,51
|
Надежда
|
30,99
|
0,00
|
31,63
|
0,00
|
32,39
|
0,00
|
31,09
|
0,00
|
Chipo
|
29,99
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
30,24
|
0,00
|
Маркет
|
28,82
|
0,00
|
29,92
|
0,00
|
x
|
x
|
29,29
|
0,00
|
Marshal
|
26,60
|
-2,90
|
28,30
|
-2,20
|
x
|
x
|
29,00
|
-0,90
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
30,90
|
-0,30
|
31,56
|
-0,30
|
x
|
x
|
31,20
|
0,00
|
Катрал
|
28,97
|
-0,10
|
30,27
|
-0,10
|
30,29
|
-0,10
|
30,57
|
-0,10
|
Укргаздобыча
|
29,40
|
-0,50
|
30,40
|
-0,50
|
x
|
x
|
29,90
|
-1,10
|
Средняя цена в Украине:
|
30,73
|
-0,17
|
31,62
|
-0,16
|
32,76
|
-0,18
|
31,38
|
-0,16
|
|
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