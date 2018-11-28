Сети WOG и ОККО 28 ноября снизили цены на бензины и ДТ на 50 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, ДТ - до 32,49 грн/л. Таким образом, с начала ноября операторы суммарно занизили цены на бензины на 2 грн/л, на ДТ - на 1 грн/л.

Также на 50 коп./л бензины подешевели на АЗС «Укргаздобычи», а ДТ в сети подешевело на 1,1 грн./л. На станциях Marshal бензин А-92 подешевел на 2,9 грн/л, до 26,60 грн./л, А-95 подешевел до 28,30 грн/л (-2,2 грн/л), ДТ - до 29,00 (-0,9 грн/л).

Такие сети как Shell, UPG, SUN OIL, «Татнефть-АЗС-Украина» и «Катрал» опустили цены на 0,02- 1 грн/л.

Ранее enkorr ссылкой на прогноз «Консалтинговой группы А-95» сообщал, что розничные цены на топливо имеют потенциал к снижению на 2 грн/л.

«Расчеты показывают потенциал снижения текущих цен минимум на 2 грн/л. По 30 гривен за литр дизтоплива и особенно бензина уже ой как просится», - сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн на своей странице в Facebook.



