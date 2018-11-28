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Нефть дорожает 28 ноября в надежде на сокращение добычи странами ОПЕК+
07:54 28.11.2018 |
Мировые цены на нефть растут в среду утром в ожидании заседания ОПЕК+ на следующей неделе и ее решения по объемам добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.50 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% - до 61 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,07%, до 52,11 доллара за баррель.
Участники торгов ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Трейдеры надеются, что организация примет решение о сокращении объемов добычи нефти для поддержания мирового сырьевого рынка.
Кроме того, мировые рынки ждут саммита G20 в Аргентине в конце текущей недели и заявлений участников относительно перспектив мировой экономики. Аналитики PVM Oil, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что эти два события - встреча ОПЕК+ и G20 - способствует тому, что ряд трейдеров занимают выжидательную позицию и воздерживаются от действий на рынке.
В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывают еженедельные данные Американского института нефти (API), которые показали, что за неделю по 23 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,453 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали более скромный рост запасов. Позже в среду рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют рост запасов на 769 тысяч баррелей после повышения на 4,851 миллиона баррелей неделей ранее.
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