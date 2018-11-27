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Потенциал снижения розничных цен на топливо составляет 2 грн/л - «А-95»
13:12 27.11.2018 |
Розничные цены на топливо имеют потенциал к снижению на 2 грн/л, сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
«Расчеты показывают потенциал снижения текущих цен минимум на 2 грн/л. По 30 гривен за литр дизтоплива и особенно бензина уже ой как просится», - написал он на своей странице в Facebook.
Топливо в розничном сегменте дешевеет с начала ноября. В премиальных сетях за этот период бензины подешевели на 1,5 грн/л, ДТ на 50 коп./л. В экономсегменте цены на бензины опустились на 1-1,2 грн/л, дизельное топливо - на 1-1,8 грн/л.
Розничные цены снижаются в ответ на падение цен на мировых рынках. На утро 27 ноября нефть торгуется на уровне $59/барр, что 31% ниже октябрьского максимума (напомним 4 октября цена Brent достигла $86/барр.).
Крупнооптовый сегмент быстрее отреагировал на снижение мировых цен на нефть. В крупном опте ДТ дешевеет в течение последних пяти недель и за этот период опустилось на 6200 грн/т или 18%, бензины - на 14-15% или 5100-5400 грн/т.
По словам директора «А-95», розничные цены на сжиженный газ также имеют потенциал к снижению на 2 грн/л в связи с обвалом внешней котировки и оптового внутреннего рынка.
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