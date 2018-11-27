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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Розничные цены на сжиженный газ 27 ноября снизились в среднем по стране на 13 коп - до 16,04 грн

13:01 27.11.2018 |

Нефть и безнин

 

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сети ОККО автогаз подешевел на 25 коп./л, - до 16,35 грн/л, в сети WOG - на 19 коп./л, до 16,40 грн/л. Группа «Приват», владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 17-19 коп./л до 15,79-15,82 грн/л.

Такие сети как AMIC, «Параллель», Luxwen, Mango и «Фактор» опустили цены на 5-40 коп./л

Напомним, что в оптовом сегменте цены начали снижаться с начала этого месяца. Стоимость СУГ в оптовом сегменте за три недели ноября опустилась на 15% или 4 тыс. грн/т.

Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 27 ноября, грн/л:

Компания

LPG

Цена

Изм.

ОККО

16,35

-0,25

WOG

16,40

-0,19

Авиас

15,82

-0,19

Укрнафта

15,79

-0,17

AMIC

16,16

-0,02

Shell

16,24

0,00

SOCAR

16,74

0,00

БРСМ-Нафта

15,60

0,00

Glusco

15,99

0,00

Автотранс

15,48

0,00

KLO

16,09

0,00

UPG

15,92

0,00

Параллель

16,28

-0,25

Надежда

15,49

0,00

Chipo

16,19

0,00

Род-Ник

15,50

0,00

Luxwen

15,49

-0,40

Нефтек

15,99

0,00

Mango

15,63

-0,05

Фактор

15,80

-0,10

Средняя цена

16,04

-0,13
По материалам: EnKorr
 

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