Розничные цены на сжиженный газ 27 ноября снизились в среднем по стране на 13 коп - до 16,04 грн

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сети ОККО автогаз подешевел на 25 коп./л, - до 16,35 грн/л, в сети WOG - на 19 коп./л, до 16,40 грн/л. Группа «Приват», владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 17-19 коп./л до 15,79-15,82 грн/л.

Такие сети как AMIC, «Параллель», Luxwen, Mango и «Фактор» опустили цены на 5-40 коп./л

Напомним, что в оптовом сегменте цены начали снижаться с начала этого месяца. Стоимость СУГ в оптовом сегменте за три недели ноября опустилась на 15% или 4 тыс. грн/т.

Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 27 ноября, грн/л: