Финансовые новости
- |
- 27.11.18
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Розничные цены на сжиженный газ 27 ноября снизились в среднем по стране на 13 коп - до 16,04 грн
13:01 27.11.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сети ОККО автогаз подешевел на 25 коп./л, - до 16,35 грн/л, в сети WOG - на 19 коп./л, до 16,40 грн/л. Группа «Приват», владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 17-19 коп./л до 15,79-15,82 грн/л.
Такие сети как AMIC, «Параллель», Luxwen, Mango и «Фактор» опустили цены на 5-40 коп./л
Напомним, что в оптовом сегменте цены начали снижаться с начала этого месяца. Стоимость СУГ в оптовом сегменте за три недели ноября опустилась на 15% или 4 тыс. грн/т.
Согласно прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 27 ноября, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,35
|
-0,25
|
WOG
|
16,40
|
-0,19
|
Авиас
|
15,82
|
-0,19
|
Укрнафта
|
15,79
|
-0,17
|
AMIC
|
16,16
|
-0,02
|
Shell
|
16,24
|
0,00
|
SOCAR
|
16,74
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,60
|
0,00
|
Glusco
|
15,99
|
0,00
|
Автотранс
|
15,48
|
0,00
|
KLO
|
16,09
|
0,00
|
UPG
|
15,92
|
0,00
|
Параллель
|
16,28
|
-0,25
|
Надежда
|
15,49
|
0,00
|
Chipo
|
16,19
|
0,00
|
Род-Ник
|
15,50
|
0,00
|
Luxwen
|
15,49
|
-0,40
|
Нефтек
|
15,99
|
0,00
|
Mango
|
15,63
|
-0,05
|
Фактор
|
15,80
|
-0,10
|
Средняя цена
|
16,04
|
-0,13
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доходное дело. Почему УПЦ МП страшно из-за «туристов» Почаевской Лавры
|Даже факт вооруженной агрессии не может вывести наших политиков из режима избирательной кампании
|МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной
|Рада назначила выборы Президента на 31 марта 2019
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина 90% «органики» поставляет на экспорт
|Цены на нефть перешли к росту в ожидании заседания ОПЕК+
|Потенциал снижения розничных цен на топливо составляет 2 грн/л - «А-95»
|Розничные цены на сжиженный газ 27 ноября снизились в среднем по стране на 13 коп - до 16,04 грн
|Отечественные бренды за год подорожали почти на 8%
|Фаворов возглавит газовое направление в «Нафтогазе», продаст свою долю в «ЭРУ»
|Эксперты отмечают небольшое снижение капитальных инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость
Это интересно
|Скандал с Cambrydge Analytica: Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook
|Nissan может пересмотреть альянс с Renault из-за неравноправных отношений
|Китай расширяет сеть квантовой связи
|Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками
|Изобретен генератор для кораблей, который преобразует выхлопы в электричество
|Новый Range Rover Evoque стал первым автомобилем с технологией «прозрачного капота»
|США настраивают союзников против Huawei